İran Genelkurmay kazayla ilgili ilk raporunu yayınladı

İran ordusu, Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasıyla ilgili ilk raporunu yayınladı. İncelemelerde helikoptere saldırı olduğuna dair bir bulguya rastlanmadı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi dahil 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasıyla ilgili soruşturmada hazırlanan ilk raporu kamuoyuyla paylaştı.

IRNA haber ajansında yayınlanan habere göre yapılan incelemelerde helikoptere saldırı olduğu yönünde bir bulguya rastlanmadı.

"Helikopter enkazında mermi delikleri ya da benzer darbeler gözlemlenmedi" denilen raporda helikopterin yüksek bir araziye çarptıktan sonra alev aldığı kaydedildi.

Raporda ayrıca "kule ile uçuş ekibi arasındaki temaslarda şüpheli bir içeriğe" rastlanmadığı belirtildi. Helikopterin en son kazadan 90 saniye önce konvoydaki diğer iki helikopter ile iletişim kurduğu kaydedildi.

Helikopter enkazının İHA ile çekilen görüntüsü Fotoğraf: SalamPix/ABACA/IMAGO

Reisi'yi taşıyan helikopterin uçuş boyunca "önceden belirlenmiş rotasında seyrettiği" ve kaza öncesinde "uçuş güzergahını değiştirmediği" ifade edildi.

Raporda helikopter enkazının Pazartesi gününün erken saatlerinde İran insansız hava araçları tarafından bulunduğu ancak "bölgenin güç yapısı, sis ve düşük sıcaklık" nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının zorlukla yapılabildiği kaydedildi. Kazanın daha ayrıntılı olarak soruşturulması için "daha fazla zamana ihtiyaç olduğu" belirtilerek bu detayların ileride kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Helikopter kazasının meydana geldiği bölgede çalışma yapan arama kurtarma ekipleri Fotoğraf: Rahim/Middle East Images/IMAGO

Ne olmuştu?

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyet geçen Pazar günü Azarbeycan sınırında yer alan Kız Kalesi hidroelektirik santralinin açılışına katılmış; Reisi burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelmişti. İran heyeti görüşmelerin ardından üç helikopterlik bir konvoy halinde Tebriz'e doğru harekete geçti. Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan'ı taşıyan helikopter ile bağlantı havalandıktan yaklaşık yarım saat sonra kesildi. Bell 212 tipi helikopterin dağlık bir bölgeye düştüğü anlaşıldı. Helikopterin enkazına Pazar günü sabah saatlerinde ulaşıldı. Helikopterde bulunanlardan kurtulan olmazken İran'da 5 günlük yas ilan edildi. Tebriz, Kum ve Tahran'da düzenlenen törenlerin ardından Reisi'nin cenazesi dün doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verildi.

dpa, AFP / EC, HT

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