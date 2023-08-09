  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye ekonomisi
Aşırı sıcaklar
PolitikaOrtadoğu

Reisi'den başörtüsü tehdidi

2 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkede başörtüsü takmayı reddeden kadınlara yönelik tehditlerini sürdürdü. Reisi bazı kadınları "Düşman planı çerçevesinde hareket etmekle" suçladı.

https://p.dw.com/p/4UxHK
İran Cumhurbaşkanı Reisi, örtünme yasasını ihlal eden kadınları bir kez daha tehdit etti. Fotoğraf: mizan.ir

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "İslami örtünme kurallarına" karşı gelen ve başörtüsü takmayan kadınları tehdit etti. "Başörtüsünün çıkarılmasının yayılması kesin surette durdurulacaktır" diyen Reisi, "Başörtüsü takmayan bazı kişiler bunu bilinçli yapmıyor, onları uyarmamız gerekiyor. Ancak kimileri düşmanın planı çerçevesinde hareket ediyor" diye konuştu.

İran'ın büyük şehirlerinde başörtüsünü saçlarını tamamen kapatacak şekilde takmayı reddeden kadınların sayısı son aylarda giderek arttı. Tesettürü reddeden kadınlar, bunu bir sessiz eylem biçimi olarak da benimsiyor. Yaklaşık 90 milyon nüfuslu ülkede, aşırı muhafazakarlar örtünme kurallarının ihlaline karşı daha sert yaptırım taleplerini son dönemde sıkça dile getiriyordu. Tahran da bu doğrultuda düzenlemeleri dikkate almayanlara yönelik sert cezalar öngören tartışmalı bir yasa taslağı hazırladı.

Ahlak polisi geri döndü

Bundan yaklaşık bir yıl önce ahlak polisi tarafından örtünme kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Jina Mahsa Amini'nin ölümünün ardından ülke, İslam Devrimi'nin ardından görülen en geniş çaplı ptotestolara sahne olmuş, eylemler hükümet tarafından sert bir biçimde bastırılmıştı. Binlerce kişi gözaltına alınmış, aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, protestolara katılan yedi kişi ise idam edilmişti.

Türkei Iran Protest Jina Mahsa Amini
Türkiye'de yaşayan İranlılar da Jina Mahsa Amini protestolarına saçlarını keserek destek vermişti. Fotoğraf: YASIN AKGUL/AFP/Getty Images

Sokaklarda devriye gezerek kadınları uyaran ve örtünme kurallarına uymayanları gözaltına alan ahlak polisinin eylemlerin ardından Aralık 2022'de kaldırıldığı açıklanmış, geçen ay itibarıyla ise yeniden sokaklarda devriye gezmeye başladıkları ve bazı kadınları zor kullanarak gözaltına aldıkları görülmüştü.

DW,dpa/SÖ,TY

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde sadece dört blok ayakta kaldı

Ebrar Sitesi'ndeki ihmallere karşı adalet arayışı

Hukuk ve Adalet31 dakika önce
Toplam sayfa sayısı 3, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Hamburger Hafen Containerterminal Symbolbild Rezession

Almanya ekonomik krizden nasıl çıkacak?

Almanya ekonomik krizden nasıl çıkacak?

Ekonomi2 saat önce

Avrupalı uzmanlar Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi

Avrupalı uzmanlar Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi

Politika24 saat önce
Uk Migranten überqueren Ärmelkanal

Londra ile Ankara arasında düzensiz göç anlaşması

Londra ile Ankara arasında düzensiz göç anlaşması

Göç6 saat önce
Bombendrohung gegen Ditib-Moschee in Duisburg

Alman İçişleri: Gözdağı ve tehditler kabul edilemez

Alman İçişleri: Gözdağı ve tehditler kabul edilemez

Politika8 saat önce

"Yeni nesil" ilaçlara düşük kur engeli

"Yeni nesil" ilaçlara düşük kur engeli

Sağlık8 Ağustos 2023
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın Komutanı Abdurrahman Tiani, yönetime el koymuştu

Nijer'deki gelişmeler Türkiye için neden önemli?

Nijer'deki gelişmeler Türkiye için neden önemli?

Politika8 Ağustos 2023
Ana sayfaya dön