İran Cumhurbaşkanı Reisi "kaosu" kınadı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltına alındıktan kısa süre sonra hastanede yaşamını yitirmesi üzerine başlayan gösterilere dair açıklama yaptı. Reisi devlet televizyonu Irib'e canlı yayında yaptığı açıklamada, Mahsa Amini'nin ölümünün herkesi üzdüğünü söyledi ancak hiç kimsenin "kaosun insanların güvenliğini tehdit etmesine izin vermeyeceğini" belirtti. Cumhurbaşkanı, olaylarda yer alanların kendilerine "azimle tepki verileceğini hesaba katmaları gerektiğini" ifade etti.

22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltında ölmesiyle ülke genelinde protesto gösterileri başladı Fotoğraf: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

"Ulusal güvenliğimiz kırmızı çizgimiz"

Protesto gösterilerinin taşkınlığa dönüşmemesi gerektiğini de vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Ulusal güvenliğimizin tehlikeye girmesi kırmızı çizgimiz" ifadesini kullandı. Son günlerde yaşanan kargaşanın İran'ın düşmanları tarafından organize edildiğini savunan Reisi amacın "ülkenin ve İslami sistemin sekteye uğratılması" olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı bu nedenle polisin olay çıkaranlara müdahale edeceğini ve yargının yurt dışından yönetilen bu kişileri sert biçimde cezalandıracağını vurguladı.

"Mahsa İran'da öfkeli insanların sesi oldu" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Hoşgörü eşiğimizi yükseltmeliyiz"

"Eleştiri ve protestolar konusunda hoşgörü eşiğimizi yükseltmemiz gerektiğini hep söyledim" de diyen Cumhurbaşkanı, ülkede tartışma merkezleri açılabileceğini kaydetti. "Yasaların uygulanması konusunda reforma ve revizeye gidilebilir" diyen Reisi bunun ülkeye yararı olacağını ifade etti. Ancak Cumhurbaşkanı açıklamasında hangi yasaların revize edilebileceği konusuna açıklık getirmedi.

22 yaşındaki Mahsa Amini Tahran'da kıyafet kurallarına uygun şekilde örtünmediği gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınması sonrasında komaya girmiş ve götürüldüğü hastanede 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Polis, genç kadının ölüm nedeninin kalbe bağlı sorunlar olduğunu açıklarken, ailesi bu iddiayı yalanlamıştı. İnsan hakları örgütleri de Amini'nin başına aldığı darbeye bağlı olarak gelişen beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiğini savunuyor. Genç kadının ölümünün ardından başlayan protestolar İran'da birçok kente yayıldı.

Cumhurbaşkanı Reisi Amini'nin ölümünün ardından ailesi ile iletişime geçerek İçişleri Bakanlığı'nın itinalı bir soruşturma yürüteceği sözünü verdi. Reisi, "Adli tıbbın nihai raporunun önümüzdeki günlerde tamamlanacağı bana bildirildi" dedi. Cumhurbaşkanı bu raporun ardından hükümet ve yargının gerekli adımları atacağını söyledi.

dpa, rtr, AFP / HT,TY