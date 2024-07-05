İngiltere'nin yeni başbakanı Starmer kimdir?

İngiltere'deki erken seçimlerden zaferle ayrılanİşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, Buckhingham Sarayı'nda Kral III. Charles tarafından resmen başbakan olarak atandı.

Buckinghham Sarayı'ndan ayrıldıktan sonra Downing Sokağı 10 numadaki başbakanlık konutuna geçen Starmer, burada Başbakan sıfatıyla yaptığı ilk konuşmada, "Acil yapılması gerekenler var ve bugün başlıyoruz" dedi.

"Hiç şüpheniz olmasın, İngiltere'yi yeniden inşa edeceğiz" ifadelerini kullanan Starmer, siyasette saygıyı yeniden tesis etme sözü vererek, ülkeyi birinci, partiyi ikinci sıraya koyacağını belirtti. Birülkeyi değiştirmenin düğmeye basmaya benzemediğini ifade eden Starmer, "Dünya artık daha değişken bir yer. Biraz zaman alacak ancak değişim çalışmalarına bir an önce başlayacağından şüpheniz olmasın" dedi. 14 yıl sonra ilk kez çoğunluğu kazanan İşçi Partisi, 650 üyeli Avam Kamarası'nda 412 milletvekili çıkarmayı başardı.

Yeni dışişleri bakanı David Lammy

Yeni Başbakan Starmer, kurduğu hükümetinin üyelerini de kamuoyu ile paylaşmaya başladı. Starmer, kendi gibi avukat olan 51 yaşındaki David Lammy'nin dışişleri bakanlığı görevini üstleneceğini duyurdu. Bu görevi, halefi David Cameron'dan devralan Lammy, Avrupa Birliği'ne yakın bir isim olarak tanınıyor. Ataları İngiltere'ye Guyana'dan köle olarak getirilen Lammy, 27 yaşında milletvekili olarak, 24 sene önce parlamentoya giren en genç isimlerden biri olmuştu.

David Lammy Fotoğraf: Maja Smiejkowska/REUTERS

İngiltere'nin yeni İçişleri Bakanı ise Yvette Cooper oldu. 2015 yılında İşçi Partisi Genel Başkanlığı'na aday olan ancak seçilemeyen 55 yaşındaki Cooper, parlamentoda, iç politika tartışmalarında yaptığı ateşli konuşmaları ile tanınan bir isim. Cooper aynı zamanda hükümetin göç politikalarından da sorumlu olacak. Yasa dışı göç konusunda, Muhafazakar Parti gibi sert bir çizgi izlemesi beklenen İşçi Partisi'nin, bir önceki hükümetin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planlarını ise durduracağı tahmin ediliyor.

Halefi Corbyn'i partiden ihraç eden Starmer

Evli ve iki çocuk babası Keir Starmer, dört sene önce genel başkanlık görevini Jeremy Corbyn'den devraldığı İşçi Partisi'ni daha merkez bir çizgide konumlandırmıştı. 1962'de Surrey kentinde doğan Starmer, işçi bir ailenin çocuğu. Milletvekili olmadan önce avukatlık yapan Starmer'in ailesi de İşçi Partili. Starmer'e, İşçi Partisi'nin ilk lideri İskoç madenci Keir Hardie'nin ismini veren ailesinde üniversiteye giden ilk kişi olan Starmer, Leeds ve Oxford Üniversitelerinde hukuk eğitimi aldıktan sonra insan hakları alanında tanınan bir avukat oldu.

2015 yılında Londra'daki Holborn ve St Pancras bölgelerinden milletvekili seçilerek İngiltere Parlamentosu'nda Avam Kamarası'na giren Starmer, bu dönemde partinin içişleri sözcülüğünü üstlendi. İşçi Partisi'nin 2019'daki genel seçimlerde aldığı yenilginin ardından Corbyn'in istifası ile boşalan parti genel başkalığına 2020 yılında Starmer seçildi. Seçildikten kısa bir süre sonra da, halefi Jeremy Corbyn'i, Yahudi karşıtı söylemleri sebebiyle partiden ihraç etti.

İngiltere'nin yeni "first lady"si Victoria Starmer da başbakan Keir Starmer gibi avukat Fotoğraf: Phil Noble/REUTERS

Starmer'in partiyi merkeze taşıma çabası sık sık parti içinde de eleştirilerin odağı oldu. Bu yıl bir konuşması sırasında iklim aktivistleri tarafından protesto edilen Keir Starmer, "Beş yıl önce protesto partisi olmaktan vazgeçtik, artık iktidar partisi olmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin terör örgütü listesinde bulunan Hamas'ın 7 Ekim saldırıları sonrasında İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını destekleyen Keir Starmer, İsrail'in kendini savunma hakkını kullandığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalarıyla hem partisinden hem de Filistin yanlısı seçmenlerden tepki gören Starmer, Şubat ayında söylem değiştirerek kalıcı ateşkes çağrısı yaptı.

Daha önceki yıllarda Brexit konusunda ikinci kez referandum yapılması gerektiğini savunan siyasetçilerin başında gelen Starmer, yıllar içerisinde Brexit konusunda da söylemini değiştirerek konuyla ilgili bir soru işareti olmadığını dile getirmeye başladı.

Seçim öncesinde ekonomik istikrar sağlama, Ulusal Sağlık Sistemi'ni iyileştirme, insan kaçakçılığını durdurmak için Sınır Güvenliği Komutanlığı oluşturma, temiz enerji yatırımlarını artırma ve 6 bin 500 öğretmeni istihdam etme vaatlerinde bulunan Starmer'in başkanı olduğu İşçi Partisi tüm bu vaatleri gerçekleştirebilecek sandalye sayısına ulaştı.

DW,AP,AFP / EÇ,ET

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