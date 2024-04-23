İngiltere'nin Ruanda planına parlamento onayı

İngiltere hükümetinin, kaçak göçmenleri Ruanda'ya gönderme konusunda aylardır hukuki ve etik tartışmalara yol açan planı parlamentoda kabul edildi. Oylama öncesinde Başbakan Rishi Sunak, Ruanda'ya nakillerin Temmuz ayında başlaması için çalıştıklarını bildirmişti.

Parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası, yasa tasarısına karşı direnişini sona erdirerek tasarıyı kabul etti. Seçilmemiş üyelerden oluşan Lordlar Kamarası, seçilmişlerden oluşan parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nın üstünlüğünü tanıyarak değişiklik önergelerinden vazgeçti. Lordlar Kamarası daha önce Ruanda yasasıyla ilgili beş değişiklik önergesi vermişti.

Oylama öncesinde açıklama yapan Başbakan Sunak, Lordlar Kamarası'ndan yasa tasarısını bloke etmeye son vermesini istemiş, "Neredeyse iki yıldır rakiplerimiz teknelerin gelişini sağlamak ve uçuşları engellemek için her tür numaraya başvurdular. Ama artık yetti. Artık aldatmaca yok, başka gecikme yok" ifadelerini kullanmıştı.

Rishi Sunak Fotoğraf: Toby Melville/PA Wire/empics/picture alliance

Aktivistlerden "mücadele sürecek" mesajı

Hükümet, kaçak göçmen taşıyan küçük teknelerin Manş Denizi'nden İngiltere'ye gelişini engellemeyi hedefliyor. Kaçak göçmenlerin bir bölümünün Ruanda'ya gönderilmesi yoluyla İngiltere'nin cazibesinin azaltılması ve caydırıcı etki amaçlanıyor. Tasarının ilk hali mahkemelerden dönmüş, hükümet planda değişikliklere gitmişti.

Ancak insan hakları aktivistleri Ruanda planına karşı mücadeleyi sürdürme sözü verdi. Tasarının parlamentoda onaylanmasına rağmen Ruanda'ya gönderilme işlemlerinin hala mahkemelere götürülebileceğine işaret ediliyor.

Sunak'ın genel seçim hesabı

Muhafazakar Parti lideri Rishi Sunak, siyasi geleceğini Ruanda anlaşmasına bağlamış durumda. Bu yılın sonlarına doğru yapılması planlanan seçimler öncesinde anketler, rakip İşçi Partisi'nin arayı açtığını gösteriyor. Başbakan Sunak, siyasi geleceğini "tekneleri durdurma" vaadiyle Ruanda anlaşmasına bağlamış durumda. Önümüzdeki hafta yapılacak yerel seçimler de genel seçimler açısından bir ön test özelliği taşıyor.

İngiltere'ye teknelerle varan kaçak göçmen sayısı 2018'de 299 iken 2022'de 45 bin 774'e yükselmiş, hükümetin insan kaçakçılarına yönelik operasyonları ve Arnavutların geri gönderilmesiyle ilgili Arnavutluk ile varılan anlaşmanın da etkisiyle bu sayı geçen yıl 29 bin 437'ye gerilemişti.

Hükümetin Ruanda planını protesto eden göstericiler Fotoğraf: Niklas Halle'n/AFP/ Getty Images

"Hiçbir yabancı mahkeme bizi durduramaz"

Ruanda'ya ilk uçuşların 10-12 hafta içinde başlayacağını açıklayan Sunak, kaç kişinin gönderileceği, uçuşların ne zaman gerçekleştirileceği gibi konulardaki soruları yanıtlamadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarını uygulamama konusunda da hazırlık yaptıkları mesajını veren Sunak, "Biz hazırız, planlar hazır ve bu uçuşlar ne olursa olsun gerçekleştirilecek. Hiçbir yabancı mahkeme bizi durduramaz" dedi.

İngiltere Yüksek Mahkemesi de tasarının ilk halini geri çevirmiş, hükümetin kaçak göçmenlerin güvenliğini garanti edemediği gerekçesiyle uçuşları engellemişti. Bunun üzerine hükümet Ruanda ile yeni bir anlaşma imzalamış ve Doğu Afrika ülkesini güvenli ülke ilan etmişti.

AFP / BK,ET

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