İngiltere'de iki bakan istifa etti

İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, Başbakan Boris Johnson'a güvenlerini kaybettiklerini belirterek art arda isitfa ettiklerini duyurdu.

Javid, Twitter hesabından paylaştığı istifa mektubunda "Artık vicdanım rahat bir şekilde devam edecemeyeceğim" ifadesini kullandı. Sunak da sosyal medya hesabından duyurduğu istifasıyla ilgili olarak, "Halk, haklı olarak düzgün, yetkin ve ciddi bir şekilde yönetilmeyi bekliyor. Bu benim son bakanlık görevim olabileceğinin farkındayım ancak bu ahlâki değerler uğruna savaşılmayı hak ediyor, ben de bu yüzden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

İki bakanı istifaya götüren süreç, Başbakan Johnson'un partisi Muhafazakar Parti'den milletvekili ve aynı zamanda parlamentoda grup yöneticisi olan Chris Pincher, hakkında basında çıkan taciz haberleriyle başladı. Johnson, Pincher hakkında geçmişte de bu tür iddiaların ortaya atıldığını bilmesine rağmen onu bu göreve getirmekle suçlanmıştı. Johnson'ın ofisinden yapılan açıklamalarda taciz iddialarından haberden olunmadığı ileri sürülmüştü. Pincher, hakkında çıkan haberlerin ardından istifa etmişti.

Salı günü ise Başbakan Johnson, Pincher hakkında üç yıl önce benzer iddianın kendisine ulaştığını itiraf etti. Johnson, Pincher'ın bu göreve uygun olmadığını fark edemeyişinin bir hata olduğunu kabul ederek bundan pişmanlık duyduğunu belirtti.

İki bakanın istifası İngiltere'de Johnson hükümetinin geleceğini tartışmaya açtı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer "Hükümetin çöktüğü açıkça ortada. İngiltere halkı kandırılamaz. Muhafazakar Parti lekelenmiş durumda" dedi.

Johnson 6 Haziran'da partisinin meclis grubunda yapılan güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazanmıştı.

Reuters / GY, HT