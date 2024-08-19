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İngiltere'de cezaevleri doldu

19 Ağustos 2024

İngiltere'de bu ayın başındaki ırkçı saldırılara karışanların tutuklanması nedeniyle cezaevlerinde yer kalmadı. Hükümet acil plan uygulamasına geçti.

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İngiltere'de polisler ve iki polis aracı
İngiliz polisi olaylara karışan çok sayıda kişiyi tutukladıFotoğraf: Muhammed Yaylali/Anadolu/picture alliance

İngiltere'de hükümet, Ağustos başında yaşanan ırkçı şiddet olayları nedeniyle cezaevlerinde artan yoğunluğu önlemek amacıyla özel tedbirler aldı.

Bu bağlamda ülkenin kuzeyindeki cezaevlerinde yer açılana kadar şüphelilerin geçici olarak polis nezarethanelerinde tutulabileceği bir acil durum planı devreye sokuldu.

29 Temmuz'da 17 yaşındaki bir genç Southport sahil kasabasında bıçakla saldırdığı üç çocuğu öldürmüş, ikisi yetişkin 8 kişiyi de yaralamıştı.

Bunun üzerine sosyal medyada ailesi Ruandalı olan zanlının geçmişi hakkında gerçeği yansıtmayan bilgiler paylaşıldı.

Bu gelişmeler üzerine örgütlenen ırkçılar aralarında cami ve mülteci yurtlarının da bulunduğu göçmen yoğunluklu merkezlere saldırılar düzenledi.

Olaylara karıştıkları belirlenen yüzlerce kişi tutuklanarak güneydeki cezaevlerine konuldu.

Çok sayıda kişinin tutuklanması halihazırda kapasitelerinin üzerinde mahkum barındıran İngiltere ve Galler'deki cezaevlerindeki yoğunluğu daha da artırdı.

Geçen ay hükümeti devralan İşçi Partisi, cezaevlerindeki yoğunluğun cezaevi sistemini çöküşün eşiğine getirdiğini belirterek, önlem alınacağını açıklamıştı.

"Erken Şafak Operasyonu" adı verilen acil durum planı çerçevesinde adli görevliler, o sabahki cezaevi durumuna göre belirledikleri sanıkları sulh hakimlerine sevk edebilecek.

AFP/TY,HT

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