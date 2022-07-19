İngiltere'de 40,2 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı

Avrupa'da pek çok ülkede aşırı sıcaklıklar hayatı olumsuz yönde etkilerken İngiltere’de Salı günü 40,2 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı.

Avrupa'da pek çok ülkede aşırı sıcaklar hayatı olumsuz yönde etkilerken İngiltere'de Salı günü sıcaklık rekoru kırıldı. Ulusal meteoroloji kurumu, Londra Heathrow'da hava sıcaklığının 40,2 dereceye ulaştığını, sıcaklığın daha da artmasının beklendiğini açıkladı.

Aşırı sıcaklıklara hazırlıklı olmayan ülkede çoğu evde ve işyerinde klima bulunmuyor. Ülkede demiryolu şirketleri hizmeti durdurdu, okullar erken kapandı ve yetkililer vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Ülke tarihindeki en yüksek sıcaklık 2019 yılında 38,7 derece olarak kayıtlara geçmişti. En az 6 kişinin serinlemek için girdiği nehir ve göllerde boğulduğu kaydedildi.

Fransa da rekor sıcaklıklarla boğuşuyor. Ulusal Hava Durumu Servisinin bugün açıkladığı verilere göre Pazartesi günü ülkenin 64 ayrı bölgesinde sıcaklık rekorları kırıldı. Özellikle Batı Atlantik kıyısında sıcaklıkların 40 derecenin üstüne çıktığı bildirildi.

Almanya'da da Salı günü rekor sıcaklıklara ulaşıldığı varsayılıyor. Meteoroloji Dairesi, özellikle ülkenin batı kesimlerinde sıcaklık rekoru kırılabileceğini bildirdi. Resmi veriler akşam saatlerinde güncellenecek. Almanya'da şimdiye kadar en yüksek sıcaklık 2019'da 41,2 derece olarak ölçülmüştü.

İspanya'da da sıcaklıklara bağlı olarak yaşamını yitirenlerin sayısının 750'ye yükseldiği bildirildi.

İklim değişikliğine karşı mücadele çağrısı

Aşırı hava olayları, Avrupa'da iklim değişikliğine ilişkin endişeleri artırıyor. Oxford Üniversitesi'nden iklim profesörü Myles Allen, İngiltere'nin alt yapısını bu sıcaklıklara uygun hale getirmenin çok masraflı olacağını belirterek iklim değişikliğiyle mücadelenin tek çözüm olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü de sıcak hava dalgasının hükümetlerin iklim değişikliğine karşı harekete geçmelerini sağlayacak bir alarm işlevi görmesi umudunu dile getirdi. Örgüt Genel Sekreteri Petteri Taalas, bu tür gelişmelerin demokratik ülkelerde de seçmenlerin oy kullanma tercihlerine yansımasını ümit ettiğini söyledi.

AP, dpa / AI, BK