İngiltere Assange'ın ABD'ye iade edilmesini onayladı

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, ABD'nin devlete ait gizli belgeleri ifşa etmekle suçladığı WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın bu ülkeye iade edilmesi kararını imzaladı.

ABD'nin yurt dışı askeri misyonlarında sivillerin öldürülmesi ya da işkence ile kötü muamele görmesine ilişkin belgeleri yayımlayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) iadesinin yolu açıldı. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzaladı.

İngiltere'deki sorumlu mahkeme Nisan ayında Assage'ın ABD'ye iade edilmesi yönünde karar vermişti.

2019'dan beri İngiltere'de tutuklu olan Julian Assange 2010'da internet paylaşım platformu WikiLeaks'i kurmuş, burada ABD'nin Irak ve Afganistan'dakiler başta olmak üzere yurt dışı askeri misyonlarında işlediği suçlara dair gizli belgeleri yayınlamaya başlamıştı.

Assange'ı 175 yıla kadar hapis cezası bekliyor

ABD'li makamlar, Assange'ı Irak ve Afganistan'daki askeri operasyonlarla ilgili gizli bilgilerin ifşasında, o dönem ABD ordusunda istihbarat analisti olan Chelsea Manning'e yardım etmek ve Casusluk Yasas'ını ihlal etmek ile suçluyor. 17 vakada casusluk ve bir vakada da bilgisayarın kötüye kullanılması ile suçlanan Assange'ın ABD'ye iadesi ve ABD'de hüküm giymesi durumunda toplam 18 suçtan 175 yıla varan hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

ABD'nin casuslukla suçladığı Assange, İngiltere'den önce ikamet ettiği İsveç'teyken hakkında açılan bir taciz ve tecavüz davası nedeniyle uzun süre gündemde kalmış, 2012'de İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmış, yaklaşık 7 yıl orada kaldıktan sonra 2019'da gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

4 Ocak 2021'de Julian Assange'ın ABD'ye iadesi talebinde İngiliz mahkemesinden ret kararı çıkmış, sorumlu mahkeme ABD'ye iadesi durumunda Assange'ın intihar etme riski bulunduğuna kanaat getirmişti. ABD ise karara itiraz etmiş, temyiz başvurusunda bulunmuştu. Ayrıca Avustralya vatandaşı olan Assange'ın "özel tedbirlere" maruz kalmayacağı, "uygun klinik ve psikolojik tedavi sağlanacağı" ve "hüküm giymesi halinde cezasını Avustralya'da çekebileceği" konusunda taahütlerde bulunmuştu. 10 Aralık 2021'de Yüksek Mahkeme, verilen teminatları yeterli bularak alt mahkemenin kararını bozmuş ve Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetmişti.

dpa, AFP, DW / HT,JD