İngiltere Başbakanı Sunak, hükümeti kurmakla görevlendirildi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kral Charles tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi. Sunak böylece İngiltere Başbakanlığını resmen üstlenmiş oldu.

Kral III. Charles tarfarından hükümeti kurmakla görevlendirilen 42 yaşındaki Rishi Sunak, İngiltere'de resmen başbakanlık görevini üstlenmiş oldu. Buckingham Sarayı'nda Kral Charles tarafından kabul edilen Rishi Sunak'ın, III. Charles ile el sıkışırken çekilen fotoğrafları Saray tarafından paylaşıldı. Daha önce Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Sunak, Liz Truss'ın Başbakanlıktan istifa etmesi üzerine bu göreve talep olduğunu açıklamıştı.

Sunak resmi olarak Başbakanlık görevini üstlenmesinin ardından Başbakanlık konutunun önünde yaptığı ilk halka sesleniş konuşmasında, Truss hükümetini eleştirerek, daha önce yapılan hataları "ivedilikle" çözeceğini vurguladı. Yeni İngiltere Başbakanı, aynı zamanda "Zor kararlar" almaya kararlı olduğunu da belirtti.

Kral Charles, Rishi Sunak'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi Fotoğraf: Aaron Chown/Pool/AP/picture alliance

Truss ise halefine başarılar dileyerek, "Hala bir fırtınanın ortasındayız ama İngiltere'ye, İngiliz halkına inanıyorum ve önümüzde dostane günler olduğunu biliyorum" dedi.

Truss, "güven kaybı" nedeniyle Başbakanlıktan istifa eden Boris Johnson'un yerine hükümetin başına geçmişti. Ancak uyguladığı ekonomi programının olumsuz sonuçları nedeniyle göreve geldikten yaşkaşık sekiz hafta sonra hem Muhafazakar Parti başkanlığından hem de Başbakanlıktan istifa etti.

Hint kökenli bir göçmen ailenin oğlu olan Sunak, İngiltere'nin beyaz olmayan ilk başbakanı oldu. Siyasi gözlemciler tarafından bir "siyasi deha” olarak nitelendirilen Sunak Başbakanlık görevini üstlenmesiyle, İngiltere'nin son 200 yılının en genç başbakanı olarak da tarihe geçti.

dpa/TY,ET