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Liz TrussFotoğraf: TOBY MELVILLE/REUTERS
PolitikaBirleşik Krallık

İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

3 saat önce

İzlediği ekonomi politikası nedeniyle baskı altında kalan İngiltere Başbakanı Liz Truss görevinden istifa ettiğini aldığını açıkladı. Truss, İngiltere tarihinde en kısa görevde kalan başbakan oldu.

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İngiltere Başbakanı Liz Truss, göreve gelmesinden yaklaşık altı hafta sonra istifasını açıkladı. Truss, Londra'da başbakanlık konutunun önünde yaptığı açıklamada yeni başbakan seçilene kadar göreve devam edeceğini belirtti. Truss, Kral III. Charles ile de istifa kararını görüştüğünü sözlerine ekledi. 

Düşük vergilere ve büyümeye odaklı bir vizyon belirlediklerini hatırlatan Truss, gelinen durumda bunu gerçekleştirmenin mümkün olmadığına işaret etti. 

"Muhafazakâr Parti tarafından bana verilen bu görevi yerine getiremeyeceğimi kabul ediyorum" diyen Truss, Kral III. Charles'a Muhafazakâr Parti genel başkanlığından istifa edeceğini bildirdiğini söyledi. Truss, partinin yeni liderinin gelecek hafta içinde seçilmesinin öngörüldüğünü de sözlerine ekledi. 

Muhafazakâr Parti lideri doğrudan başbakanlık görevine atanacak. 

Ekonomi politikası kaosa yol açtı

5 Eylül'de Muhafazakâr Parti Genel Başkanı olarak seçilen,  6 Eylül'de Kraliçe II. Elizabeth tarafından başbakan olarak atanan Liz Truss, İngiltere tarihinde görev süresi en kısa başbakan oldu. 

Altı hafta önce Boris Johnson'dan görevi devralan 47 yaşındaki Truss'ın tartışmalı vergi indirimi planları finans piyasalarında türbülansa yol açmıştı. Vergi indirimi planları, piyasalarda devlet borçlarının artması endişesi yaratmış, İngiliz Sterlini ABD Doları karşısında tarihi bir düşüş yaşamıştı. Vergi indirimi planlarında geri adım atan Truss, Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'i de görevden almıştı. Çarşamba günü de İçişleri Bakanı Suella Braverman görevinden istifa etmişti. 

Son bir hafta içinde iki kabine üyesinde değişiklik yapmak zorunda kalan, izlediği ekonomi siyaseti nedeniyle üzerindeki baskılar artan Truss'ın kendi partisinden de istifa çağrıları geliyordu. 

İstifa kararını açıklamadan yaklaşık 24 saat önce görevini bırakmayacağı mesajını veren Truss, Çarşamba günü parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'ndaki konuşmasında "bir savaşçı" olduğunu belirterek, bundan vazgeçmeyeceğini belirtmişti. 

AFP, DW/JD, TY

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