İngiltere Başbakanı Johnson'a korona partisi cezası

İngiltere'de koronavirüs salgını döneminde uygulanan kapanma tedbirlerine aykırı hareket ederek başbakanlık konutunda düzenlenen partilere katıldığı ortaya çıkanİngiltere Başbakanı Boris Johnson para cezası aldı.

Başbakan Johnson'un ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan ve Maliye Bakanı Metropolitan Polis Teşkilatı'nın kendilerine para cezası vermeyi planladığı ile ilgili bilgilendirildiler" denildi.

"Partygate" skandalı olarak adlandırılan skandal nedeniyle polisin 50'den fazla kişiye para cezası verdiği bildirildi. Johnson'un eşi Carrie Johnson'un da para cezası alması bekleniyor.

İngiltere polisi, kapanma önlemlerinin uygulandığı 2020/21 döneminde başbakanlık konutunda düzenlenen çok sayıda parti ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Johnson, söz konusu partilerden bir kısmına katıldığını kabul etmiş ve bu davranışından dolayı özür dilemişti. İstifa taleplerini reddeden Johnson, soruşturmanın sonucunu bekleyeceğini açıklamıştı. Muhalefet partileri, Johnson ile Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın yasaya aykırı davrandığı ve kamuoyuna yalan söylediği gerekçesiyle istifa etmesi gerektiğini savunmuştu.

Reuters,AFP/BÖ,EC