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Ekrem İmamoğlu, Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğramıştı
Ekrem İmamoğlu, Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğramıştıFotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

Konya mitingini hedef gösterenlere Kızılay'dan el çektirildi

4 saat önce

Kızılay yönetimi, Ekrem İmamoğlu'nun Konya'daki mitingini hedef gösteren iki Kızılay gönüllüsüne el çektirdi. Kızılay, söz konusu kişilerin sosyal medya paylaşımlarını "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

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Türkiye Kızılay Derneği, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün Konya'da düzenleyeceği mitingi hedef gösteren iki Kızılay çalışanına görevden el çektirdiğini açıkladı.

Erzurum'da Pazar günü düzenlediği mitingde taşlı saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu bugün Konya'da halka hitaben konuşacak. Konya'da iki Kızılay yöneticisi, Pazar günü sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarda İmamoğlu'nun Konya mitingini hedef gösterdi.

Konya Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez, gülen yüz emojisiyle birlikte "Memlekette hac dönemi erken başlamış" paylaşımı yaptı. Üzülmez, "Yarın Konya'da 'Her şey çok güzel olacak' desene, bekliyoruz" dedi.

Kızılay Selçuklu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Dağlı da "Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı'na gidebilir" paylaşımında bulundu.

Kızılay, Pazartesi günü resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki isme de Kızılay faaliyetlerinden el çektirildiğini duyurdu.

Kızılay açıklamasında "Konya'da daha önce Kızılay Selçuklu Şubesi'nde gönüllü olarak görev yaparken istifa ederek ayrılan bir kişi ile Kızılay Gençlik faaliyetlerinde gönüllü olarak yer alan bir başka kişinin sosyal medyadan yaptığı ve basına yansıyan paylaşımların içeriği hiçbir şekilde kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Açıklamada, Kızılay ilkelerine aykırı bu beyanlar nedeniyle söz konusu kişiler hakkında incelempe başlatıldığı ve her iki kişiye de Kızılay faaliyetlerinden el çektirildiği belirtildi.

İmamoğlu, Pazartesi günü "Konya'daki Halk Buluşması"nın ardından Adana'da Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılacağı "Millet Buluşması"na katılacak.

ANKA/JD, EC

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