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İmamoğlu'ndan Burcu Köksal'a DEM Parti tepkisi

7 Mart 2024

Ekrem İmamoğlu, seçilirse Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapılarının DEM Parti'ye kapalı olacağını söyleyen CHP'li Burcu Köksal için "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğluFotoğraf: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'ta seçilirse belediyenin kapılarının DEM Parti'ye kapalı olacağını söyleyen CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'a yanıt verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslenen İmamoğlu, "Ben CHP'liyim ama ben bu partiye, bu partililere değil, bu şehrin her insanına hizmet ediyorum, her siyasi görüşten olan insanına. Öyle, yani 'Ben belediye başkanı olursam, şu partilileri belediyeye almam. Şu partililer hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak, onu söyleyeyim" dedi.

İmamoğlu, "Öyle yok, biz insan ayırt etmeyiz kardeşim. O laf ne biliyor musunuz? O laf nereye gider biliyor musunuz? Hani birileri çıkıyor ya, 'vatan haini', 'terörist'... Hani hatırlayın ya, büyükşehir belediyesi terörist doluydu. Bunu diyenle bu akıl aynı akıl" diye ekledi.

İBB Başkanı, "Öyle yok, öyle yağma yok. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisini toplarken herkesi kucakladı, çağırdı ya. O kültürü temsil eden Atatürk'ün evlatlarıyla yönetilir kardeşim. Bu kadar net" ifadelerini kullandı.

Köksal dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla gerçekleştirilen CHP Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı'nda yaptığı konuşmada, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak" demişti.

Köksal sözlerinin arkasında durmuştu

Bu sözlerin ardından Köksal'la konuştuğunu belirten CHP lideri Özel, Uşak'taki yaptığı açıklamada "Orada bir küçük sürçülisan oldu, 'Aman başkanım sen düzelt' dedi. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, tüm Uşaklılara, tüm Afyonlulara açıktır" ifadelerini kullanmıştı.

Köksal ise bunun üzerine X hesabından yaptığı paylaşımda, "Açık ve net Afyonkarahisarı demlilerle ve hüdaparlılarla yönetmeyeceğim" diyerek açıklamasının arkasında durmuştu.

DW/CÖ,JD

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