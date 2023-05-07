İmamoğlu'na Erzurum'da taşlı saldırı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Erzurum mitingi sırasında çok sayıda kişi tarafından taşlı saldırıda bulunuldu.

Miting otobüsünün üstünde, konuşması esnasında saldırıya uğrayan İmamoğlu'nu korumak için çevresindekiler şemsiyeleri kalkan olarak kullanmaya çalıştı. Yaşanan hadisenin büyümesi üzerine, "Erzurum Valisi, Erzurum Belediye Başkanı, hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım" diyen ve bölgedeki polislerin görevlerini yapmadığını ifade eden İmamoğlu, kendini desteklemeye gelenlere, "Size zarar gelmemesi için mitingi burada bitiriyorum" diyerek alandan ayrıldı.

Otobüs bölgeden uzaklaşmaya çalışırken saldırmaya devam eden kişilere polis TOMA'larla müdahale etti. Yaşanan olaylarda en az 12 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Millet İttifakı'nın üyelerinden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, "Uğradıkları çirkin saldırı nedeniyle Sn. Ekrem İmamoğlu'na ve değerli Erzurumlu vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu provokasyonu gerçekleştirenleri ve seyirci kalan idarecileri kınıyorum! Bizler sabırla, sakin ve kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

DW / ET,BÜ

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