İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, YSK üyelerine "ahmak" dediği gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti ve TCK'nın 153'üncü maddesi uyarınca 'siyasi yasak' hükmünü uyguladı. Hâkim, İmamoğlu'na verdiği cezada takdir indirimi yapmadı.

Kararın kesinleşmesi için istinaf mahkemesi ve Yargıtay süreçlerinin de tamamlanması gerekiyor. Verilen cezanın onanması halinde Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı ve CHP üyeliği de düşecek.

Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kararın açıklanmasının ardından bugünkü Berlin programını iptal ederek, İstanbul'a geri dönme kararı aldı.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile ikinci kez telefonda görüştüğü belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na, İstanbul'a doğru yola çıktığını, asla moralini bozmaması gerektiğini söylediği aktarıldı.

Kılıçdaroğlu, gün içinde de İmamoğlu ile telefonda konuşarak duruşması hakkında bilgi almıştı.

CHP lideri ayrıca, İmamoğlu hakkındaki hapis ve siyasi yasak kararı üzerine yarın demokrasiye sahip çıkmak isteyen tüm liderlerin davet edileceği bir etkinliğin düzenlenmesi talimatı verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Fotoğraf: ALP EREN KAYA/CHP

Kararı dair ilk değerlendirmeler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün alınan karar adaletten ve hukuktan bağımsızdır. Hiçbir siyasi çıkarın, halkımızın iradesinden üstün olmasını kabul etmiyoruz" sözleri ile İmamoğlu'na destek verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İmamoğlu hakkındaki kararın açıklanmasının ardından, "Karar vicdani ve hukuki değildir! Adalet mekanizmasını siyasetin elinde adeta bir kılıç gibi kullanan bu anlayış kaybetmeye mahkumdur! Millet iradesini görmezden gelenler dün kaybetmiştir, bugün ve yarın da kaybedecektir" açıklamasını yaptı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezayı "Adalet mekanizmasının ne kadar bağımlı ve taraflı olduğunu gösteren, yargı mekanizmasının yürütmenin tahakkümü altında hareket etmek zorunda bırakıldığı bir dönemi yaşadığımız gösteren çok önemli bir örnek karar olmuştur" sözleriyle değerlendirdi.

CHP liderinden İmamoğlu'na destek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu karar açıklanmadan önce sosyal medya hesabı Twitter'dan "Adalet, adalet, adalet" notuyla bir video paylaştı. İmamoğlu'na destek veren Kılıçdaroğlu, "Ekrem başkanın ve İstanbulluların yargılandığı davaya bakan hakim, 'Sözlerin kime yönelik olduğu belli, tartışmasız Süleyman Soylu'ya söylenmiştir' demişti. Bunu diyen bir hakimin vereceği karar açık ve nettir. Beraat dışında her karar saray talimatı ve kumpasın itirafı olacaktır. Saray'ı son kez uyarıyorum. Yargının üzerinden elinizi çekin, bu halk kimsesiz değildir, aklınızı başınıza alın" ifadelerine yer verdi.

Duruşmada neler oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın bugünkü duruşması Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Saat 11.00'de başlaması öngörülen duruşma davaya olan yoğun ilgi ve güvenlik önlemleri nedeniyle vaktinde başlayamadı.

Duruşmada ilk olarak İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun ile Kampanya Direktörü Necati Özkan dinlendi. Ongun, İmamoğlu'nun davaya konu olan "ahmak" ifadesinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik olduğu görüşünü tekrarladı. Ongun, "Gazeteciler, Soylu’nun İmamoğlu’na ahmak dediğinden bahisle görüşmek istedi. Ben de başkana ilettim ve gazetecileri davet ettim. Gazeteciler bu beyanı sordu, başkan da buna binaen cevap verdi" diye konuştu.

Necati Özkan ise, "Olay günü toplantıdaydık. Soylu'nun yakışıksız ifadeleri bize iletildi. Ekrem Başkan, Soylu'ya karşılık verilmesi gerektiğini söyledi. Toplantı çıkışında Ekrem Başkan ahmak sözünü söyleyen kişiye iade etti" dedi. İki ismin tanık olarak dinlenmesi talebi geçen duruşmada reddedilmişti.

Savunma avukatlarının Soylu'nun da dinlenmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi. İmamoğlu'nun avukatları, yeni tanık beyanlarına dayanarak savcının mütalaasını değiştirmesini talep etti. Ancak savcı, daha önceki mütalaasını yineledi. Ekrem İmamoğlu’na hapis ve siyasi yasak istedi. Bunun üzerine avukatar son tanık beyanları doğrultusunda yeni bir savunma hazırlamaları gerektiğini belirterek ek süre istedi. Mahkeme bunun üzerine duruşmaya 3 saat ara verdi.

Saat 16.00'ya ertelenen duruşma İmamoğlu'nun avukatlarının mütalaaya ilişkin savunmaları ile başladı. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat esasa ilişkin yaptığı savunmada, "Şu aşamaya kadar verdiğimiz beyanları tekrar ediyoruz. Seçimi iptal edepleri kim olduğunu dair ilişkin iki hususu sunuyorum. Birisi Abdülkadir Selvi'nin yazısı. Diğeri ise Süleyman Soylu'nun seçim yenilenmeli söylemi ile ilgili haber metni. Ben sözlerimi daha fazla uzatmayacağım. Umarım beni mahcup edersiniz" dedi. Savunma yapan diğer avukatlar Ekrem İmamoğlu'nun sözlerinin Süleyman Soylu'ya yönelik olduğunu YSK'ya yönelik olmadığını belirterek, beraat talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca Türk Ceza Kanununun 53. Maddesi gereğince siyasi yasak uyguladı.

Siyasi yasak ve hapis talebi

11 Kasım'da görülen son duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan İmamoğlu'nun 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması istedi, ayrıca siyasi yasak uygulanmasını talep etti.

Bu duruşmada hakaret suçunu işlediği yönünde karar çıkması ve hapis cezası verilmesi durumunda İmamoğlu’nun siyasi yasaklı hale gelmesi söz konusu olacak. Ancak bunun için verilen kararın Yargıtay tarafından onanması gerekiyor.

Duruşma öncesinden adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı, Kartal ilçesindeki adliye binasına giden bazı yollar trafiğe kapatıldı. Davaya CHP'lilerin yoğun ilgisi var, çok sayıda CHP'li milletvekili duruşmayı takip etmek ve İBB Başkanına destek vermek için adliyeye geldi. Duruşmanın görüdüğü salonun çevresinde de yoğun güvenlik önlemi söz konusu.

İmamoğlu'ndan Saraçhane daveti

Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlara İBB binasının bulunduğu Saraçhane'ye toplanma çağrısı yaparak, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane'ye davet ediyorum" dedi.

İmamoğlu'nun çağrısına karşılık verenler arasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de var. Akşener sosyal medya hesabından "Saraçhane'de görüşürüz" mesajını paylaştı.

"Ahmak" sözü kime yönelik?

İmamoğlu, 30 Ekim 2019'da Fransa’nın Strasbourg kentinde düzenlenen kongrede 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesini eleştirmiş, Soylu buna karşı yaptığı açıklamada, “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum; bunun bedelini bu millet sana ödetecek” demişti. Gazetecilerin Soylu'nun bu sözlerini soruğu İmamoğlu da, "Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Tam da 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın” yanıtı vermişti.

İmamoğlu bu sözleriyle, yanıt verdiği Soylu'yu kastettiğini savunuyor. Geçen duruşmada tanık olarak dinlenen FOX TV muhabiri Gülşah İnce de bu yönde beyanda bulunmuştu.

DW, DHA / GY, HT, JD, EC