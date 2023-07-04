İmamoğlu "değişim" bayrağını açtı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) seçimlerin ardından başlayan "değişim" tartışması Ekrem İmamoğlu'nun yeni hamlesi ile farklı bir noktaya taşındı. "İktidar için değişim" adlı bir internet sitesi kuran İmamoğlu, söz konusu değişim için görüş toplamaya başladı. Sitede, "yenilginin nedenleriyle yüzleşmeden gelecek için sağlıklı değerlendirmeler yapamayız. Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız" mesajı verildi.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden beklediği sonucu alamayan CHP'de, bir ayı aşkın süredir değişim sancısı yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim çağrılarına CHP Grup Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere partiden birçok isim destek verirken, Kemal Kılıçdaroğlu ve mevcut CHP yönetimi "değişim" çağrılarına karşı şu ana kadar sadece kurultay hamlesinde bulundu.

"Değişimi ben yaparım" mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, değişim çağrılarının arka arkaya geldiği günlerde grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendine oy veren 25 milyon kişiyi işaret ederek, "Değişen şey yüzde 20'lerden yüzde 48'e uzanan kitlelerdir. Başörtülüsü, başı açığı, seküleri, milliyetçisi, Atatürkçüsü 25 milyon kişi bir araya gelebildiysek büyük bir değişimi zaten başlatmışız demektir" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında, "25 milyona ulaşan bu değişim yeterli değilse, başarsızlık benimdir. Bu sayıyı artıracak yeni değişimleri üretme görevi de benimdir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan hamle

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri kullanmasından birkaç saat sonra Ekrem İmamoğlu da sosyal medyadan bir açıklama yaparak "İktidar İçin Değişim" adlı internet sitesini duyurdu.

İnternet sitesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına girerken ekonomisiyle, demokrasisiyle, adaletiyle hak ettiği yerin çok uzağında olduğu belirtilerek, "Bir yandan mevcut iktidarın sorumlu olduğu bu durumun kalıcılaşması ve toplumsal kutuplaşmanın derinleşmesi riskini yaşıyoruz, diğer yandan da etkin ve iktidar alternatifi olmayı başaramayan bir muhalefet yapısıyla karşı karşıyayız" denildi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde mevcut cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yenilmişti Fotoğraf: MURAD SEZER/REUTERS

"Yenilgi ile yüzleşme" mesajı

Türkiye'de muhalefetin 2018'den beri çok önemli bir ittifak tecrübesi geliştirdiği kaydedilen metinde, "Seçimlerde Türkiye'nin değişim fırsatı kaçırıldı. Muhalif seçmenin değişim talebi karşılanamadı. Rejimi değiştirecek güven ve umut tesis edilemedi. Ekonomik krizin yakıcı etkileri nedeniyle iktidarın en zayıf olduğu koşullarda hem parlamento hem de Cumhurbaşkanlığı Seçimleri kaybedildi. Sonuçta değişim talep eden kesimlerde çok büyük bir hayal kırıklığı ve umutsuzluk ortaya çıktı" değerlendirmesi yapıldı.

Mağlubiyetin sorumluluğunun hiçbir biçimde seçmene yüklenemeyeceğine vurgu yapılan metinde, "Yarınları adına kaygı duyan her vatandaşın gördüğü bu yalın gerçeği kabul etmeden ve yenilginin nedenleriyle yüzleşmeden gelecek için sağlıklı değerlendirmeler yapamayız" ifadeleri dikkat çekti.

"Değişimin temeli hiç kuşkusuz toplumsal taleptir" denilen internet sitesindeki metinde, "Bu ihtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir. Ülkemizin sürdürülebilir biçimde kalkınması, vatandaşlarımızın refah ve medeniyet yarışında hak ettiği noktaya erişmesi, devletimizin adil ve demokratik bir devlete dönüşmesi için muhalefet güçleri olarak değişmek ve çok güçlü bir alternatife dönüşmek zorundayız. Zira Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken vatandaşın# iktidarın merhametine terk edilmesi telafisi mümkün olmayan riskler doğuracaktır" denildi.

İlk mesajlar ne oldu?

İnternet sitesinin, değişimi isteyen herkesin "Nasıl bir Türkiye, nasıl bir CHP, nasıl bir siyaset, nasıl bir muhalefet?" sorularına yanıt vereceği de belirtildi. Sitede "görüş bildir" bölümü ile de vatandaşların değişime dair görüşlerini bildirmeleri istenirken, bu görüşlerin dönem dönem kamuoyuna açıklanacağı kaydedildi.

DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre gelen ilk görüşlerin çoğunluğunu ise "Genel merkez yönetiminin değişmesi" talebi oluşturdu. "Kılıçdaroğlu'nun kalması", "Kılıçdaroğlu ile birlikte seçimlerde görev alan tüm isimlerin değişmesi" gibi talepler de azınlıkta kalsa da geldi.

Parti yönetimi, (Merkez Yönetim Kurulu) MYK toplantısında kurulan siteyi ele alacak. Ayrıca CHP yönetiminin ilk değerlendirmesinde, "Değişimi genel başkan da istiyor. Değişimden ne kastedildiği iyi ifade edilmeli. Açıklanan metin bu beklentiyi dillendirmiyor" yorumu yapıldı.

Görüşmelere başlayacak

İmamoğlu'nun değişim talebi içeren site kurma hamlesi sonrasında kanaat önderleri, STK'lar ve bazı isimlerle görüşmelere başlayacağı ve görüş vermelerini isteyeceği kaydedildi. Ekim ayı sonunda yapılması planlanan kurultaya kadar İmamoğlu'nun "değişim" mesajlarını artıracağı kaydediliyor.

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