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"Değişim çağrılarına kulak tıkayarak yol yürünmez"

51 dakika önce

İBB Başkanı İmamoğlu, CHP'de seçim yenilgisi sonrasında yaşanan tartışmaların dozunu yükselterek, "Değişim çağrılarına kulak tıkayarak yol yürümek olmaz. Aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız" dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğluFotoğraf: Diego Cupolo/NurPhoto/IMAGO

Cumhuriyet Halk Partisinde (CHP) seçim yenilgisi sonrasında yaşanan değişim tartışmalarında söylem keskinleşiyor. Cumhurbaşkanı seçimlerinin 28 Mayıs'taki ikinci turu sonrasında yaptığı "değişim" çağrısıyla gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Değişimi toplum istiyor. Kulak tıkayarak yol yürümek olmaz" dedi.

"Kervan yolda dizilir"

Gazetecilerin, daha önce yaptığı değişim çağrısına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisini sorması ve medyada "baba-oğul kavgası" başlıklarının yer aldığını hatırlatması üzerine konuşan İmamoğlu, "Çok detay var. Bu detaylar benim hayatımda çok yer işgal etmiyor. Hatta daha önemli bir şey söyleyeceğim size. İşte siyasi yasak ne olacak, İBB seçimi ya da yerel yönetim ne olacak… Bakın bunların hepsi, evet cevapları verilmesi gereken sorular ama kervan yolda dizilir ve bu süreçler inanın çok kolay bir şekilde çözülür ve karara bağlanır. Mühim olan değişimi gerçekleştirmek. Bütün detayları aslında insanlarımız biliyor" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun ismi, partide Kılıçdaroğlu'nun istifası durumunda Genel Başkan olabilecek kişiler arasında geçiyor.

"Aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız"

İmamoğlu açıklamasında, "Şunun altını çizelim. Ne yazık ki dokuz yılda üst üste üç kez seçim kaybettik, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni kaybettik. Ve bu seçimlerden sonra da şunu yapamayız. Aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız. CHP, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli siyasi partisidir" dedi.

İBB Başkanı, CHP'de "topyekun", "köklü" bir değişimden yana olduğunu belirterek "Sadece bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz. Değişim ihtiyacını ben tariflemiyorum bunu toplum tarifliyor. İnsanlar istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Kulağımızın açık olması, toplumun her kesimini dinlememiz ve her kesimin ne ses çıkarttığını, ne istediğini anlamamız şart. Özellikle ülkemizde çok genç bir nüfusa sahibiz. Yeni gençlerin oluşacağı muazzam bir çocuk nüfusuna sahibiz. Bunların ne istediğini, nasıl bir gelecek arzusunda olduklarını da görmeden siyaset olmaz" ifadelerini kullandı.

 

DW / BK,ET

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