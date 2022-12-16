İmamoğlu davası: Savcılık verilen cezaya itiraz etti

Savcılık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasına itiraz etti.

Savcılık, "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçu işlediği gerekçesiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından çarşamba günü 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezaya itiraz etti.

Nihai kararın açıklanmasının ardından savcılık 7. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe yazdı. Yazılan dilekçede usul ve yasaya aykırı hususlar içermesi nedeniyle kararın bozulması için istinaf yoluna gidileceği belirtildi. Ayrıca dilekçede savcının izne ayrılacak olmasından dolayı gerekçeli kararın Başsavcılığa tebliği talep edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, savcılığın verilen cezaya itiraz etmesine tepki gösterdi. Ongun'ın paylaşımı şöyle:

"Savcı Bey, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak kararını yeterli bulmadı. 24 saat geçmeden karara üst mahkemede itiraz etti. Hukukçulara göre; verilen ceza Savcı Bey tarafından az bulunmuş. Kamuoyu bilgisine sunarız."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 13 bin oy farkla kazandığı 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin iptal edilmesi üzerine yaptığı basın açıklamasında, "YSK Başkanı'na ve üyelerine hakaret ettiği" gerekçesiye yargılanmış ve ceza almıştı.

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