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İBB Başkanı Ekrem İmamoğluFotoğraf: picture-alliance/AP Photo/L. Pitarakis
PolitikaTürkiye

İmamoğlu davası hâkimi: Ahmak sözü Soylu'ya yönelik

2 saat önce

İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada hâkim, söz konusu sözlerin İçişleri Bakanına yönelik olduğunu belirtti. İmamoğlu "Buna rağmen en üstten ceza istenmesi şaşırtıcıdır" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı davanın Cuma günkü duruşmasında savcı, dört yıl bir aya kadar hapis cezası ve Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi uyarınca “siyasi yasak” talep etti.

İstanbul'da görülen davada hâkim, İmamoğlu'nun hakaret içerdiği iddia edilen sözlerinin muhatabının YSK üyeleri değil İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu ifade etti.

İmamoğlu, 30 Ekim 2019'da Fransa’nın Strasbourg kentinde düzenlenen kongrede 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesini eleştirmiş, Soylu buna karşı yaptığı açıklamada, “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum; bunun bedelini bu millet sana ödetecek” demişti. İmamoğlu da, "Tam da 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın” yanıtı vermişti.

İmamoğlu'na Soylu'nun sözlerini soran muhabir dinlendi

Duruşmada Fox TV muhabiri Gülşah İnce, tanık olarak dinlendi. İnce, "İmamoğlu'na, 'Sayın Soylu sizin için şu ifadeleri kullanmıştı. Siz ne diyeceksiniz' diye Soylu'nun sözlerini tırnak içinde kendisine aktarmıştım. Ekrem İmamoğlu da sözlerinin başında 'Söze bakarım söz mü diye, adama bakarım adam mı diye' diyerek başlamıştı" diye konuştu.

İnce, söz konusu haberi de "İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap" şeklinde yayınladıklarını aktardı.

Hâkim İmamoğlu'nun Soylu'yu kast ettiğini söyledi

Bunun üzerine hâkim, Soylu'yu kast ederek “Bu sözlerin kime karşı söylendiği belli” dedi. Avukatlar, hakimin bu sözlerinin duruşma tutanağına geçirilmesi istedi. Hakim ise bu talep karşısında “Hakimler kararlarıyla konuşur" diyerek sözlerini tutanağa geçirmedi.

Beyanlarına devam eden Fox TV muhabiri İnce, "Diğer gazeteci arkadaşlarım da YSK üyelerine yönelik bir yorum çıkarmadı" diye konuştu.

İmamoğlu'nun avukatı tekrar söz alarak, hâkimin Soylu'yu kast ettiği sözlerinin tutanağa geçirilmesini tekrar talep etti. Hakim bunun üzerine kendi sözlerini de tutanağa geçirdi; ayrıca "Bu sözlerin başkasına yönelik olduğunu iddia eden varsa gelsin söylesin" dedi.

Mahkeme kalan tanıkların dinlenilmesini reddetti. İmamoğlu'nun avukatı deliller toplanmadan mütalaa alınmaya çalışıldığını belirterek reddi hakim talep etti. Mahkeme, bunu kabul etmedi.

İmamoğlu: Hâkim muhatabın bakan olduğunu ısrarlı biçimde dile getirmiştir

Duruşmaya katılmayan İmamoğlu, duruşma sonrasında İstanbul'da gazetecilerin davayla ilgili sorularını yanıtladı. İmamoğlu, “Hâkim, benim sözlerimin muhatabının sayın bakan olduğunu, ısrarlı bir biçimde dile getirmiştir. Bu ısrarlı tarife rağmen, savcının en üst noktadan ceza ile ilgili mütalaa bildirmesi ya da bir beyanda bulunması; şaşırtıcıdır, üzücüdür” dedi.

Duruşmadan beraat kararı beklediğini belirten İmamoğlu, "Erteleme kararı vermiştir. Süreci takip edeceğiz. Hukukçularımızla değerlendireceğiz. Ümit ediyorum ki, açıkça ve net söyleyeyim ki; ben Yüce Türkiye Cumhuriyeti yargısına, adaletine güvenmek istiyorum” diye konuştu.

ANKA, DHA / GY, BK

 

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