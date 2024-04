İmamoğlu: Bir kişinin vesayet dönemi bitmiştir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'ı 1 Nisan’a bağlayan gece, eşi Dilek İmamoğlu ve çocuklarıyla birlikte Saraçhane'ye gelerek burada toplanan onbinlerce vatandaşa seslendi. 2019 yerel seçimlerini kazandığında yaptığı konuşmaya atıfla ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, "Merhaba İstanbul. 16 milyon İstanbullu kazandı kutlu olsun. Bu seçimin kaybedeni yok, biliyorsunuz değil mi? Bizim olduğumuz yerde öteki yok. İstanbul'a hayırlı olsun. İstanbul'a bütün insanlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un çok kültürlülüğüne vurgu yapan İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu şehrin canım insanlarına, çeşitliliğine bu şehrin milletin her ferdine, her inancına, Alevisine Caferisine, Şafisine, bütün mezheplerine, bu şehrin Kürtlerine, bu şehrin Çerkezine, bu şehrin her etnik kökenden insanına hayırlı olsun. Bu şehrin inançlarına Hristiyanına, Musevisine, Ermenisine, Süryanisine hayırlı olsun."

Konuşmasında İstanbul'u fethederek "bir çağ kapatıp bir çağ açan" Fatih Sultan Mehmet'i de anan İmamoğlu, "Biz de bu seçimle birlikte bu şehre baskısı altına alan 2019'dan bu yana birçok kötülüğü kenara ittik. İsrafı kenara ittik. Bu şehrin parasını çarçur edilmesini, kenara ittik. Bu şehre bütçesine bereket geldi. Bu şehirde yeni bir kültür başladı. Milletin parası artık milletin oldu. Bundan yüz yıl önce bu şehir beş yıl işgal altında kaldıktan sonra tekrar bu şehrin kurtuluşuyla, bu şehir aynı zamanda bize Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir" diye konuştu.

İmamoğlu'nu dinlemek için binlerce kişi Saraçhane'de toplandı Fotoğraf: DHA

"İstanbullular hükümete de mesaj verdi"

İBB Başkanı, CHP lideri Özgür Özel ve parti temsilcilerine teşekkür ederek halkın bu seçimle kendilerine de hükümete de bir mesaj verdiğini söyledi.

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler şunu anladık. Siz İstanbul olarak bize dediniz ki; 'İstanbul'da israf dönemi bitti; temelli kapandı. Tasarruf ve bereket dönemi başladı. İstanbul'da milletin parasının, millete verildiği dönem başladı. Partizanlık bitti; partizanlık yok liyakat var, adalet var. Dayanışmacı, halkçı belediyecilik var.' Dedi ki seçmen; 'bu anlayış kazanmaya devam edecek kardeşim.' Her İstanbulluya eşit ve adil hizmetin ulaştığı dönem devam edecek. İcracı hizmetleriyle, İstanbul'a atılım yapılan yıllarını getiren bizim belediyecilik anlayışımız, milletimiz dedi ki 'hızını arttır, yola devam et.' Hem de onların dediği gibi 'tam gaz geri' değil; 'tam yol ileri.' 'Kalkınmacı belediyecilik dönemi başlamıştır' dedi. İstanbul, bu akşam verdiği tarihi mesajı nasıl ki bize vermişse hükümet yetkililerine de verdi. Verdiği talimat şu; İstanbul'a hizmette seçilen seçilene saygı gösterecek."

''Bir kişinin vesayet dönemi bitmiştir"

"Seçilen, seçilene zulüm yapamaz dayatmacılık yapamaz, vesayet kuramaz" diyen İmamoğlu, "Kanal yok, İstanbul var, kanal bitti, İstanbul yaşayacak. Ve seçilmiş yöneticileri yok saymak değil, onlarla çalışmak var demiştir. Onlarla istişare var demiştir. Kontrolsüz, denetim gücü yok. Mertçe adilce mücadele var demiştir. Belediyeye ait kurumların yapısını değiştirerek çözümleri engelleme yok, UKOME gibi İstanbullunun her sorununda ortak çalışma ortak amaç var demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı, esirgediği Sefaköy, Beylikdüzü metro hattını imzala İstanbul o hizmeti hemen alsın, engelleme işine bak demiştir öyle değil mi? Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imza at, bekletme demiştir. İstanbullu daha ne desin? Siz her mesajı verdiniz, bakacağız, alacaklar mı almayacaklar mı? Umarım alırlar."

Bundan sonraki dönemin vatandaşın lehine olmasını istediklerini vurgulayan İBB Başkanı, "Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi bugün itibarıyla bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi bugün itibariyle 'tam yol' ileri demiştir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, ailesi ile birlikte Fotoğraf: DHA

İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinde İstanbul'da CHP'nin elindeki 14 belediyeyi korumanın yanı sıra, Beyoğlu Bayrampaşa, Beykoz, Çatalca, Silivri, Çekmeköy, Eyüpsultan, Sancaktepe, Tuzla, Şile ve Üsküdar'ı da kazandığını açıkladı.

İmamoğlu sözlerini şöyle noktaladı: "Allah birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Son olarak bu seçimin sloganını birlikte yapalım mı? Onlar diyor tam gaz geri, biz de diyoruz, tam yol ileri.''

DW/SÖ,JD

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?