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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu - (06.05.2023)
Ekrem İmamoğlu (Arşiv)Fotoğraf: Diego Cupolo/NurPhoto/IMAGO
PolitikaTürkiye

İmamoğlu: Bana değil demokrasiye taş atıldı

12 dakika önce

Seçim turları kapsamında Konya'ya giden İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İmamoğlu, Erzurum'da dün düzenlediği mitinge yönelik saldırıyla ilgili "Bana değil, millete, demokrasiye taş atıldı" dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde 7 Cumhurbaşkanı yardımcısından biri olacağı açıklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Konya'da düzenlenen seçim mitinginde halka seslendi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın eşlik ettiği İmamoğlu, dün Erzurum mitingi sırasında bir grup tarafından düzenlenen taşlı saldırıyla ilgili "Bana değil, millete, demokrasiye taş atıldı" dedi.

Konya'da miting için gerekli önlemleri alan emniyet görevlileri ve mülki amirlere teşekkür ettiğini belirten İmamoğlu, konuşmasında dün yaşananlara da değinerek, Erzurum'da yeterince emniyet tedbirlerinin alınmadığını söyledi.

İmamoğlu, "Erzurum'da bize teminat verildi. Havalimanından yola çıktık, giderken yolda biz ne yazık ki bir emniyet tedbiri görmedik. Malum izlediniz. Otobüsümüz vatandaşlara seslenirken 150-200 kişi öbür tarafta üstümüze taş atmaya başladılar. Gözümün önünde çocukların, kadınların, yaş almış insanların yaralandığını gördüm. Sukünete davet ederek, emniyeti, valiyi göreve davet ederek oradan ayrılmak zorunda kaldım. Türk bayraklarıyla milletini selamlayan benim güzel insanlarıma taş atan bu kişilerin Erzurumlu ile zerre ilgisi yoktur. O meydanı taşlarken süreci seyreden, bir şey yapamayan emniyet güçlerine emri veren emniyet müdürüdür. Başka kimse olamaz. Çok net" dedi.

Erzurum'da yaşanan olayların sorumluları olarak provokatörleri gösteren İmamoğlu, "Kışkırtıcılar önce sandıkta milletten alacakları o dersi alacaklar sonra da her birisi yaptıkları yanlışlardan, ihanetlerden ötürü bağımsız mahkemelerde yargılanacaklar. Bu işin sonunu bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Bugün de provokatörlerin miting alanında olabileceğini belirten İmamoğlu, "Bu kirli kışkırtmaya kapılıp o taşları atan o genç, kendini bilmez evlatları bile biz tedavi etmeye geliyoruz. Onları bile biz tedavi edeceğiz. O gençleri kışkırtan makam ve mevki sahipleri, bunun içinde parti başkanı da olabilir. Bakanı, valisi, şusu, busu... 14 Mayıs'ta evine gidecek" diye konuştu.

"Erdoğan randevu vermedi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok kez randevu talep etmesine karşın görüşme başvurularının olumsuz sonuçlandığını söyleyen İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben Cumhurbaşkanından kaç kez randevu istedim. Telefonla, yazılı, sözlü. Bana randevu vermedi. 16 milyon İstanbulluya randevu vermedi. Bunların bu denli partizanlaştırdıkları devletin kamu kurumlarını düşünemez konuşamaz fikrini söyleyemez hale getirdiler. Bu ne kibirdir? Bugünün iktidarı bu diyalog kapısını kapatmasaydı, muhalefete oy verenlere hakaret etmeseydi, bu şekilde olur muydu bu memleket? Olmazdı."

Millet İttiftakı'nın kazanması durumunda kimseyi ayrıştırmayacaklarını belirten İmamoğlu, "İstanbul, Ankara ortada. Kimseyi ayrıştırmadık, doğru işlere devam ediyoruz. Geçmişte bir işi birisi düzgün başlatmışsa da teşekkür ediyoruz" dedi.

Erzurum'da ne olmuştu?

7 Mayıs Pazar günü Erzurum'da, seçim otobüsünün üstünden halka seslenen, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, konuşmasına başladıktan birkaç dakika sonra, 100-150 kişilik bir grup tarafından taşlar atılmış ve atılan bu taşların isabet ettiği çok sayıda kişi yaralanmıştı. Yaşanan güvenlik zaafiyeti nedeniyle konuşmasını yarıda keserek bölgeden ayrılmak zorunda kalan İmamoğlu'nun içinde bulunduğu otobüse taş atılmaya devam edilmiş ve otobüsün kırılan camlarından içeri büyük taşlar düşmüştü.

DW/ TY,BK

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