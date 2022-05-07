İmamoğlu özür diledi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz gezisine davet ettiği gazetecilerle ilgili yaşanan tartışmalarda saf ettiği “Vız gelir tırıs gider" sözlerinin tepki çekmesinin ardından özür diledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tepki çeken "Vız gelir tırıs gider" ifadesinden dolayı özür diledi.

İmamoğlu söz konusu ifadeyi, Karadeniz gezisine davet ettiği gazetecilerle ilgili gelen eleştirilere Cuma günü verdiği yanıtta kullanmıştı. İmamoğlu, "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir, benimle aynı şeyi düşündüğünü, aynı şeylere inandığını söyleyen ne yazık ki anlık hırslarına yenilmiş insanlar olabilir. Ya da bir takımın renkleri üzerinden ayrıştırma gayreti içinde olanlar olabilir. Başkalarının değirmenine su taşıdıklarının farkında olmayanlar da olabilir, farkında olup yapanlar da olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" demişti.

"Sadece 'vız gelir tırıs gider' lafından ötürü özür diliyorum"

İmamoğlu, Cumartesi günü katıldığı programda yaptığı konuşmada, tepki çeken sözlerinden dolayı özür diledi.

"Ben çifti çocuğuyum, benden kibir doğmaz" diyen İmamoğlu, "Bu yakıştırmaları yapan arkadaşlardan sadece dün bir konuşmada yaptığım 'vız gelir tırıs gider' lafından ötürü özür diliyorum" dedi.

Bir fotoğraf yüzünden linç edildiğini belirten İmamoğlu, "Tabiri caizse kaptanlığını yaptığım gemiden inilen, artık yok sayılan, oy vermem denilen bir kişi durumuna düşürülürse; insanın kalbi kırılıyor, canı yanıyor, birkaç cümle de yanlış laf kurabiliyorum. O yanlış kurduğum laflar için özür diliyorum altını çizeyim" diye konuştu.

"Eylemlerimin arkasındayım"

Bunun dışındaki bütün konuşmalarının ve eylemlerinin arkasında olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Eleştiri hakkı elbette ki bütün vatandaşlarımızda vardır. Ama ben dostluklarımı, üç buçuk yıldır elde ettiğim yol arkadaşlığımı bir fotoğrafla terk edilsin diye elde etmedim" dedi.

İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi sırasında özellikle gazeteciler Nagehan Alçı ve Ertuğrul Özkök ile poz vermesi tepkiye neden olmuştu.

Anka / GY, BÖ