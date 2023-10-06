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İlyas Salman'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan dava

Alican Uludağ
6 Ekim 2023

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sinema sanatçısı İlyas Salman hakkında "Ben Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığına layık görmüyorum. Çünkü ucuz adam" dediği gerekçesiyle Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla dava açtı.

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İlyas Salman, türkischer Schauspieler
İlyas SalmanFotoğraf: DHA

Oyuncu İlyas Salman, BirGün Gazetesi'ne 1 Ağustos 2022 tarihli "Erdoğan'ı o koltuğa layık görmüyorum" başlıklı bir röportaj verdi. Salman, röportaj sırasında "Bu aralar ülkeye dair neyi dert ediyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tayyip’i dert ediyorum mesela en çok. Türkiye'yi tarif ederken ‘Layık olmayanların önemli mevkilerde oturanların ülkesidir’ diyorum. Ben Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığına layık görmüyorum. Çünkü ucuz adam. Bundan dolayı da mahkemeye gideceğimi biliyorum. Ülkenin şu anki durumu hangi filminizle özetlenebilir? Talihli Amele. Çünkü ben bu ülkeyi tarif ederken şunu söylemiştim. 'İnsanların layık olmadıkları mevkilere sahip olduğu bir ülke.' Tayyip'ten bahsetmiştim. Ben, Recep Tayyip Erdoğan'ın oturduğu koltuğu hak etmediğini düşünenlerdim. Ha bu mantıkla bakarsanız İlyas Salman'ın da oturduğu koltuğa yakışmayan bir sanatçı olduğunu düşünebilirsiniz."

Salman: "Burnundan kıl aldırmayan bir Cumhurbaşkanımız var"

'Kamuoyu Erdoğan’a karşı provoke edildi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, İlyas Salman hakkındasavcılığa suç duyurusunda bulundu ve "ucuz adam" ifadesinin hakaret olduğunu iddia etti. Dilekçede, Salman'ın sözlerinin Erdoğan'ı küçük düşürmeye yönelik olduğu ve Salman'ın müvekkilini kamuoyu önünde lekelemeye çalıştığı, itibar suikastı yapmaya çalıştığı öne sürüldü. Bunun da siyasi kin, nefret ve tükenmişliğin sonucu olduğu belirtilen dilekçede, bu sözlerin ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmeyeceği kaydedildi. "Erdoğan’ın vatandaşın sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan gelişimine katkı sağlayacak her adımın başrol oyuncusu" olduğu savunulan dilekçede, Salman'ın ifade ve basın özgürlüğü sınırlarını aşarak kamuoyunu Erdoğan'a karşı yönlendirdiği ve provoke ettiği öne sürüldü.

'Kimi sevmediğimi söylemek en doğal hakkımdır'

Soruşturma kapsamında 11 Kasım 2022'de şüpheli olarak savcılıkta ifadesi alınan İlyas Salman, suçlamaları kabul etmedi. Salman, "İçerikte suç unsuru bulunduğunu kabul etmiyorum. Laik, demokratik, parlamenter ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinde, Cumhurbaşkanı veya kapıcı dahil kim olduğu fark etmeksizin birini sevip sevmediğini söylemek benim en doğal hakkımdır, bu da suç değildir. İçerikte kelimelerde de suç unsuru bulunmamaktadır. 'Ucuz adam' tabiri ancak kaba hitap tarzı olarak kabul edilebilir" dedi.

Savcılık dava açtı

Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Salman hakkında dava açtı. İddianamede, Salman’ın bu sözleri söyleyerek Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği öne sürüldü.

Salman'ın yargılanmasına İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 10 Ekim Salı günü başlanacak.

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Alican Uludağ 2008'den bu yana gazetecilik yapan Alican Uludağ, yargı ve insan hakları gibi konulara odaklanıyor.alicanuludag
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