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İlhan Taşcı'dan "RTÜK'ün 2022 karnesi"

4 saat önce

RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı RTÜK'ün 2022'de muhalif televizyon kanallarına cezalar verdiğini söyleyerek, "2023 yılı televizyon yayıncıları bakımından 2022'den daha sert geçecek" dedi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, Üst Kurul'un yıl içinde verdiği cezaları ve bu cezaların toplam maliyetlerini içeren "RTÜK 2022 Karnesi"ni açıkladı. Taşcı'nın hazırladığı karneye göre RTÜK, 2022 yılında Halk TV'ye 23, TELE 1'e 16, KRT TV'ye 6, Fox TV'ye 4, Flash TV'ye 4 defa olmak üzere toplam 54, TGRT'ye 2, Beyaz TV'ye 1, ATV'ye 1 defa ceza verdi. A Haber, Ülke TV, Kanal 7, TV Net ve TV 24'e ise cezai yaptırım uygulamadı.

Verilen para cezaları

Taşcı'nın verdiği bilgilere göre RTÜK, 2022 yılında Halk TV, TELE 1, KRT TV, Fox TV ve Flash TV'ye toplam 17 milyon 335 bin lira tutarında cezai yaptırım uyguladı. Üst Kurul, TGRT, Beyaz TV ve ATV'ye de toplam 1 milyon 674 bin lira tutarında ceza verdi. A Haber, Ülke TV, Kanal 7 gibi televizyon kanallarına herhangi bir ceza verilmedi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, "2023 yılı televizyon yayıncıları bakımından 2022'den daha sert geçecek diyebiliriz. Çünkü Ebubekir Şahin, yukarıdan aldığı talimatla gözünü daha da karartacaktır, oradakilerin gözüne girebilmek için. Bugüne kadar hukuk tanımayan anlayışı bize bunu net olarak ortaya koymuştur" dedi.

"Ebubekir Şahin'in başkan olduğu dönemde doğrudan doğruya ceza kesilecek kanallar belli" diyen Taşcı, "Sadece o kanalların içindeki hangi yayınlara cezaların verileceği seçiliyor ve nokta atışlarıyla, talimatla hazırlanan raporlar Kurul’a getiriliyor. Gelen raporlar da oy çokluğuyla geçiyor" ifadesini kullandı.

"Hicap duyuyorum"

RTÜK'teki izleme uzmanlarının hazırladığı raporların Üst Kurul'a başkan aracılığıyla sunulması gerektiğini savunan Taşcı şöyle devam etti:

"Aşağıdan yukarıya gelmesi gereken raporlar, yukarıdan gelen talimatla aşağıya hazırlatılıyor ve belirlenmiş olan kanallara, yayınlara nokta atışı cezalandırmalar yapılıyor. Ben, 5 yıldır, 6 aylık dönemlerle bu karneyi, yani RTÜK'ün özellikle haber kanallarına yönelik yayıncılık anlayışına nasıl baktığını gösteren karneyi açıklıyorum. Artık şu tabloyu açıklamaktan, hazırlamaktan ve çıkan şu sonuçtan ben, bir üye olarak hicap duyuyorum."

Taşcı ceza sayılarına bakıldığında ciddi bir farkın da ortaya çıktığını söyleyerek, "İktidarı eleştirenlere, sorgulayanlara 54 ceza kesilmiş; kendini iktidara yakın konumlandırmış bir yayın anlayışına sahip televizyon kanallarına 4. Bunun bir ekonomik boyutu var. 17 katlık bir fark çıkıyor. Bir taraf 1 milyon; eleştirenlere bakıyorsunuz, 17 milyon, hatta 18 milyona yakın ceza ile karşı karşıyalar" dedi.

Seçimlerin etkisi

RTÜK tarafından alınan ceza kararlarında bu yıl yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin önemine vurgu yapan Taşcı, şöyle devam etti:

"Seçime giden bir ülkede en önemli kaynaklardan birisi televizyonlar, radyolar olacaktır. RTÜK’ün temsil ettiği iradenin nihai hedefi, başta ana muhalefet partisi genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, muhalefet partilerinin liderlerini ve sözcülerini susturmak, onların seçim sonrası çözüm önerilerini duyurmasını engelleme hedefi var burada. Bir; ana muhalefet partisini genel başkanı ve muhalefet partilerinin liderlerini ve sözcülerini susturmak. İki; onların çözüm önerilerinin halka duyurulmamasını sağlamak gibi bir misyonla hareket ediyor RTÜK."

ANKA / HT,JD

 

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