İktidarla CHP arasında kreş tartışması

Valiliklere gönderilen yazı ile belediye kreşlerinin incelenmesinin istenmesi tartışmalara yol açtı. CHP, bu yazıya tepki gösterirken, Bakan Tekin burada kastedilenin kreşler değil, anaokulları olduğunu savundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının valiliklere yazı göndererek, belediye bünyesinde faaliyet gösteren kreşlerin engellenmesini istediği iddiası tartışmalara neden oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünce valiliklere bir yazı gönderdi. Geçen hafta basına yansıyan bu yazıda, belediyelere bağlı "kreş adı altında" açılan yerlerde "okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinliklerin ve bu program kapsamındaki eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı" ifade edildi.

Yazıda, Anayasa Mahkemesi'nin 2007 yılında verdiği karar ile Belediye Kanunu’nun "Belediyeler okul öncesi eğitim kurumları açabilir” hükmünü iptal ettiği hatırlatıldı. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına rağmen "Bu gibi yerlerin faaliyetlerini sürdürdüğü veya yenilerinin açılmasına izin verildiği" belirtildi. Yazıda, valiliklerden "belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılması, yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi ve mevcut yerler hakkında mezkûr hükümlere göre hareket edilmesi hususunda" ikaz edilmeleri istendi.

Valiliklere gönderilen "İzinsiz Eğitim Faaliyeti" konulu bu yazı muhalefetin ve eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekti.

İmamoğlu: Vız gelir tırıs gider

İstanbul'da katıldığı bir toplantı sırasında konuya değinen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Senin yazın vız gelir tırıs gider. Hadi gel de kapat. Cesaretin varsa bekliyorum. Bana her şeyi soran, sorgulayan çocuk lazım kardeşim. Sorgulamayan değil. Bugün bin tane çalışanımız varsa yarın 3 bin tane olacak. Siz bu yazınızı alın, çöpe atın" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın X hesabından yaptığı açıklamada ise ''Kendileri kreş açmazlar, belediyelerin açtıkları kreşleri kapatma peşine düşerler.. Halka hizmette yarışın, hizmeti engellemekte değil!'' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu yazı ile kreşlerin kapatılmak istendiğini belirterek tepki göstermişti. Yerel seçimler öncesinde AKP'li adayların da Ankara, İstanbul ve İzmir'de kreş açma sözü verdiğini hatırlatarak, "Siz kazansaydınız kreş açacaktınız, biz kazandık, o kreşleri zaten açmıştık, fazlasını yaptık. Şimdi sizinkiler 'Kapatalım oylar CHP'den gitsin' diyor. Bu akıl mı, bu vicdan mı? Bu namus mu? Bu siyaset mi? Olmaz olsun sizin siyasetiniz. Biz bu hukuksuz karara direniriz" ifadelerini kullanmıştı. Özel, "Bunların adı kreş. Bir eğitim kurumu değil. Burası çocuk bakım evi. Çocuğun protein alabildiği, karnını doyurabildiği, hijyenik şartlarda durduğu, sosyalleştiği ortam" demişti.

Eğitim-İş: Belediyeye yasak tarikatlara serbest

Eğitim-İş Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy da Bakanlığın kreşlere yönelik valiliklere gönderdiği yazıya tepki gösterdi.

''4-6 Yaş Kuran Kursu Destekleme Programına Aile Bakanlığı her çocuk için Diyanet'e 800 TL ödüyor. Hem eğitimi dinselleştiriyor hem de kamu kaynakları Diyanet'e aktarılıyor" diyen Toy, "Okul öncesi eğitimin zorunlu olmaması da, seçim öncesi kaldırıldığı ilan edilen okul öncesi katkı payının da yeniden velilerden alınması da bunun içindir. AKP'nin eğitimi dinselleştirme ve özelleştirme sevdasından bugün belediyelerin de kreşleri kapatması isteniyor. Oysa okul öncesi eğitim zorunlu olmalı, parasız olmalı" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kamusal görevinden kaçtığını belirten Toy, "Belediyelere kreş açmayı yasaklıyor ama Diyanet'e serbest. Vakıf görünümlü tarikat-cemaatlerin açtığı Sıbyan Mekteplerine de...'' ifadelerini kullandı.

DMM: Anaokulu veya anasınıfı gibi faaliyet gösteremez

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada ise belediyeler tarafından kurulup işletilen kreşlerin faaliyetlerinin engelleneceğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Belediyelerin kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyişlerine ilişkin esasların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yönetmeliği çerçevesinde belirlendiği vurgulanan açıklamada, "Bu kuruluşlar, okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunamaz. Yani anaokulu veya anasınıfı gibi faaliyet gösteremez" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bu tür faaliyetlerde bulunmak isteyen belediyelerin ilgili Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurmaları, valilik veya Milli Eğitim Bakanlığından izin almaları gerektiği belirtildi.

Bakan Tekin: Kreşlerle ilgili hiçbir yazımız yok

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de, A Haber'de yaptığı açıklamada kreşlerle ilgili iddialara yanıt verdi.

"Kreşlerle ilgili hiçbir yazımız yok" diyen Tekin gönderdikleri yazının "Anaokulları ve anasınıfları ile alakalı" olduğunu söyledi. Bakan şöyle konuştu:

"Belediyelere gönderdiğimiz yazı Sayın Özgür Özel'in ifade ettiği gibi kreşlerle alakalı değildir. Neden? 36 ay altında bakım adı altında hizmet veren kreşler bizim sorumluluğumuz dışındadır. Yani biz herhangi bir belediyeye kreşi kapatın, açın, şu kriterlere uygun kreş açın deme yetkimiz yok. Bunu ya bilmiyorlar ya biliyorlar ve toplumu manipüle etmek için söylüyorlar. Dolayısıyla bizim kreşlerle ilgili bir yazımız yok. O yazı anaokulu ve anasınıflarıyla alakalıdır. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu alenen yalan söylüyor."

İmamoğlu'ndan Tekin'e tepki

Bakan Tekin'in yazının kreşle değil, anaokulu ile alakalı olduğu şeklindeki sözlerine de İBB Başkanı İmamoğlu tepki gösterdi. İmamoğlu, sosyal medya hesabından MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün valiliklere gönderdiği yazıyı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanı 'gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil anaokulu ile alakalı' demiş. İşte resmi yazı burada. İlk satırdan itibaren belediyelerin kreşlerini dile getiriyor. Resmi yazıya kreş yazıp, sonra 'ben kreş demedim anaokulu dedim' demek bu akla yakışır. Ayrıca son satırdaki 'mezkur hüküm' ifadesi de kreşleri kapatmaya kadar gidecek bir ifadededir."

DW / TY,JD

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