  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
NATO-Türkiye krizi
Türkiye Ekonomisi
Düşünce özgürlüğüTürkiye

İktidar sansürde Abdülhamid dönemiyle yarışta

Türkei Banu Güven
Banu Güven
Yorum
38 dakika önce

Meclis Genel Kurulu’ndan geçmesi beklenen yeni sosyal medya düzenlemesi ifade özgürlüğünü ne kadar daraltacak? Banu Güven DW Türkçe’de yazdı:

https://www.dw.com/tr/i%CC%87ktidar-sans%C3%BCrde-abd%C3%BClhamid-d%C3%B6nemiyle-yar%C4%B1%C5%9Fta/a-62183948
Sembol fotoğraf - Twitter kullanıcısı
Fotoğraf: Diptendu Dutta/AFP

Resmi adıyla "Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun". Tercümesi, İfade Özgürlüğünü Cezalandırma ve Sansür Kanunu. Hükümet bu düzenleme kısaca "Dezenformasyon Kanunu" olarak anılsın, sanki sadece yalan habere karşı bir düzenlemeymiş gibi algılansın istiyor. İktidarın seçim sathı mailinde basını, sosyal medyayı ve yurttaşları susturmak ve sindirmek için başvurduğu son araç olan bu düzenlemenin, Erdoğan için ne kadar önemli olduğunu, Dijital Mecralar Komisyonu’nun sabahın dördüne kadar, tam 14 saat çalıştırılmasından anlayın.

Adalet Komisyonu’ndan da çıkan kanun teklifi bu hafta Meclis Genel Kurulu’ndan Cumhur İttifakı oylarıyla geçecek. Peki zaten neredeyse her habere ya da Tweet’e suç muamelesi yapılan memleketimizde, bu yeni düzenlemeyle ne değişecek? Sınır tanımayan bir Ceza Kanunu ve Basın Kanunu’yla artırılan cezalar söz konusuyken, AKP-MHP’nin neden böyle düzenlemeye ihtiyacı olsun? Cevabı basit: Seçime tam bir yıl kala, haklarında en ufak iddianın bile gündeme gelmesini ve yayılmasını engellemek için.

Kanun teklifinde, "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse" diye bir tarif var. İktidarın gözünde bu tarife, her yurttaş girebilir. Hele konu seçim güvenliği olursa. Düzenleme bu suçu işleyenlerin 1 ila 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasını öngörüyor. Bu ne demek oluyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mücahit eğiten güvenlik firması SADAT önünde yaptığı açıklamayı düşünün. Kılıçdaroğlu, "Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa, sorumlusu burası (SADAT) ve saraydır" demişti. İktidar ve SADAT, seçim sonuçlarına bir itiraz olması halinde SADAT paramiliterlerinin devreye gireceği iddiasını yalanladı. Hatta SADAT Kılıçdaroğlu’na 1 milyon TL’lik bir tazminat davası da açtı. Yeni kanuna göre, Kılıçdaroğlu’nun bu söylediklerini yayanlar, gazeteci ya da sosyal medya kullanıcısı olsun, yukarıdaki cezaya çarptırılabilir.

Yine seçimlerde oy kullanımında ya da sayımında usulsüzlük olduğu iddiasını paylaşanlar hakkında da bu düzenlemeye göre cezai yaptırım uygulanabilir.

Nurettin Canikli’nin siyasi nüfuzunu kullanarak elde ettiği çıkarlara dair Metin Cihan’ın yaptığı, somut verilere dayanan paylaşımlar da bir bakmışsınız, "gerçeğe aykırı bilgi" olmuş. Olur mu, olur. Sonra derler ki, Metin Cihan ve onu retweetleyen binlerce takipçisi suç işledi. 

Başka bir örnek verelim. Erdoğan ailesinin ya da AKP’nin diğer önde gelenlerinin Off-Shore hesaplarına ya da malvarlığına dair herhangi bir bilgi, herhangi bir rüşvet haberi de iktidara göre "gerçeğe aykırı bilgi" olabilecektir. Bu durumda da hem haberi yapan gazeteci, hem de yayan sosyal medya kullanıcıları suç işlemiş sayılabilirler.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER’e, siyasi kariyer için AKP-MHP’ye yaranma ihtiyacıyla o kadar çok suç duyurusunda bulunan var ki… Bazıları oturup, işi gücü bırakıp, sosyal medya paylaşımı tarıyorlar belli ki. Benim de payıma düşmüş olan bu tür ihbarların sayısı nedir bilmiyorum, ama bu düzenlemeden sonra iyice artacağından, savcıların suç duyurularına yetişemeyeceğinden eminim.

Abdülhamid özlemi

Bugün olanlar tarih bilenlere Abdülhamid dönemini hatırlatıyor, ama kıvançla değil, utançla. Aradan neredeyse 150 yıl geçmiş, memleket hala sansürle, hala jurnalcilikle yönetiliyor. İktidar gelecek seçimi alması şu an imkansız gibi görünse de, statükoyu işte bu yöntemle korumak istiyor. İstibdat Dönemi'nin Matbuat-ı Dahiliye Müdürlüğü’nün 1888 yılında gazetelere ilettiği gizli bir talimatnameden alıntıyla bitirelim:

  • "Her türlü kişisel suçlamalardan en büyük dikkat gösterilerek kaçınılacaktır ve eğer size şu vali veya bu mutasarrıf hırsızlık, zimmetine para geçirme, cinayet gibi yüz kızartıcı fiillerle suçlanıyor denilirse olayı kanıtlanmamış bir vaka gibi kabul ediniz ve mutlaka saklayınız."
  • "Sorumluların kötü yönetimlerinden şikâyet eden ve hükümdara sunulan kişilerin veya vilayetlerdeki çeşitli toplulukların dilekçelerinin yayınlanması katiyetle yasaktır." (Kaynak için: Fatmagül Demirel, II. Abdülhamid Döneminde Sansür, İstanbul: Bağlam Yayınları, 2007)

İstibdat Dönemi’nde yasaklar öyle genişlemiştir ki, bu talimatların gazetelerde yayınlanması da yasaktır.

Bu iktidar Abdülhamid Dönemi’ni neden bu kadar özlüyor, anlıyor musunuz?

Türkei Banu Güven
Banu Güven Gazeteci ve TV moderatörü. Türkiye, Almanya ve dünyadaki gelişmeler üzerine yazılar kaleme alıyor.
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkiye'nin dünyaca ünlü tatil merkezlerinden Bodrum

Konaklama: Yabancı uzatıyor, yerli kısaltıyor

Ekonomi
37 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Pınar Gültekin'in öldürülmesi ülke çapında protestolara yol açmıştı

Pınar Gültekin cinayeti davasında karar bekleniyor

Pınar Gültekin cinayeti davasında karar bekleniyor

İnsan Hakları
7 saat önce
Okmeydanı'ndaki kentsel dönüşüm projesi protestolara yol açtı

İstanbul: Kentsel dönüşümde nerede hata yapılıyor?

İstanbul: Kentsel dönüşümde nerede hata yapılıyor?

Toplum
9 saat önce
Küresel Medya Forumu, 20-21 Haziran tarihlerinde Bonn'da düzenlenecek

Küresel Medya Forumu'nda gündem: Kriz döneminde gazetecilik

Küresel Medya Forumu'nda gündem: Kriz döneminde gazetecilik

Basın özgürlüğü
9 saat önce
Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard'

Agnes Callamard: Adalet pazarlık meselesine dönüştü

Agnes Callamard: Adalet pazarlık meselesine dönüştü

Politika
18 Haziran 2022
Siber hukuk uzmanı Yaman Akdeniz

"Binlerce kişi yargılanma ile karşı karşıya kalacak"

"Binlerce kişi yargılanma ile karşı karşıya kalacak"

Politika
18 Haziran 2022
Fransa Cumhurbaşkanı Macron

Fransız parlamentosunda siyasi felç ihtimali

Fransız parlamentosunda siyasi felç ihtimali

Politika
18 Haziran 2022
Ana sayfaya dön