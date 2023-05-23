Yurt dışında kullanılan oy sayısı 1,5 milyonu geçti

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışında oy veren seçmen sayısı şimdiden 1,5 milyonu geçti. Katılım oranı, ikinci turdaki oy sayısının ilk turun da üzerine çıkabileceğine işaret ediyor.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerdeki oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, saat 23.37 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 500 bin 26 oldu.

Yurt dışında oy verme süreci 20 Mayıs'ta başlamıştı. Bazı ülkelerde oy verme süreci sona erdi. Ancak birçok ülkede yurt dışı temsilciliklerdeki oy verme işlemleri 24 Mayıs Çarşamba akşamına kadar sürecek. Gümrük kapılarındaki oy verme işlemi ise 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Katılımın ilk turu geçmesi bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yurt dışı temsilciliklerdeki oy verme süresi 12 günden beş güne indi. Ancak buna rağmen şu ana kadarki katılım oranı, ikinci turda kullanılan oy sayısının ilk turun da üzerine çıkabileceğine işaret ediyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, toplamda 3,4 milyon seçmenin bulunduğu yurt dışında kullanılan oy sayısı 1,8 milyonu geçmişti. Katılım oranı yüzde 53'ün üzerinde olmuştu.

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışındaki oyların yüzde 57,47'sini alırken Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 39,57'sini almıştı.

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