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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin DemirtaşFotoğraf: HDP
PolitikaTürkiye

Demirtaş Kılıçdaroğlu'na desteğini yineledi

1 saat önce

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ikinci tur öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini yineledi. Demirtaş, "Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapalım, Türkiye nefes alsın" dedi.

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini yineledi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sandıktan değişim çıkmazsa ekonomide ve demokraside felaket olacak. Artık bu işin üçüncü turu da yok! Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapalım, Türkiye nefes alsın" ifadelerini kullandı.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, "Sandığa gidin, 1 nefes için 1 oy verin" diye ekledi.

HDP ve Yeşil Sol Parti de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuyla ilgili görüş ve tavırlarını dün Ankara'da düzenledikleriortak basın toplantısında açıklamıştı.

Basın toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanlarından Pervin Buldan, 14 Mayıs seçimleri için belirledikleri tercihlerinde bir değişikliğe gitmediklerini belirtirken ilk turda olduğu gibi yine isim vermedi ama Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. Buldan "Sandığa eksiksiz gideceğiz ve hep birlikte tek adam rejimini değiştireceğiz" dedi. 

Kayyum tartışması

Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda kendisine destek vermesi için anlaştığı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı yedi maddelik protokol sonrası HDP'nin 28 Mayıs'taki tutumunun ne olacağı merak konusuydu.

Protokolde özellikle kayyum atanan belediyelerle ilgili olduğu anlaşılan "Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir" maddesi tartışmalara neden olmuştu.

Buldan bu konuyla ilgili olarak "Israrla vurguluyoruz. Kürtlerin politik iradesine kayyumlar yoluyla ipotek koyanlar aynı zamanda bütün Türkiye halklarının haklarına ve özgürlüklerine de ipotek koyanlardır. Kürt sorununun çözümsüzlüğü toplumun çıkarına değildir. Bu çözümsüzlük oyunu bozulmadan cumhuriyet, demokrasi ile bütünleşemeyecektir" demişti.

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar da konuşmasında yeniden başlayan kayyum tartışmalarına değinerek "Kayyum üzerinden siyaset yürütenlere dün de cevap olduk bugün de cevap olacağız. Bu siyaseti şoven ve milliyetçi dilden arındıracağız" ifadelerini kullanmıştı.

DW/CÖ,BÖ

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