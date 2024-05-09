İhracat yasağı polemiği: Türkiye'den İsrail'e yalanlama

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin ihracat yasağı konusunda geri adım attığını öne süren İsrail Dışişleri Bakanı'nı yalanladı. Reuters ise Bakanlığın Türk şirketlerine İsrail'e dolaylı ihracat izni verdiğini iddia ediyor.

Türkiye'nin ihracat yasağı konusunda geri adım attığını iddia eden İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'a Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan yanıt geldi.

Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiçbir ilgisi yoktur" dedi.

Bakan Bolat, "İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması konusundaki şartlarımız sağlanıncaya kadar, İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir" diye ekledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, X hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geri adım attığını ve bu ülkeye yönelik ticaret kısıtlamalarının birçoğunu kaldırdığını iddia etmişti.

Üç ay izin iddiası

Reuters haber ajansı tarafından görülen bir belgede ise Ticaret Bakanlığının İsrail'e ihracat yapan Türk şirketlerine ellerindeki siparişleri üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştirebilmeleri için üç ay süre tanıdığı bildirildi.

Ancak Türkiye Ticaret Bakanlığından bir kaynak, Reuters'a yaptığı açıklamada, ihracat yasağının gevşetilmesi gibi bir durumun "söz konusu" olmadığını belirtti.

Türkiye Ticaret Bakanlığı geçen hafta İsrail ile her türlü ihracat ve ithalat işleminin durdurulduğunu duyurmuştu. Bakanlık, 9 Nisan'da da İsrail ile yapılan ihracat işlemlerini kısıtlama kararı almıştı.

DW,Reuters/CÖ,JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?