İddia: MHP'li yönetici Sinan Ateş savcısıyla görüştü

MHP'li İzzet Ulvi Yönter'in, Başsavcı Vekili Ahmet Altun'a Sinan Ateş dosyasında bazı şüphelilerin bırakılması karşılığında Yargıtay üyeliği teklif ettiği iddia edildi. Altun, sürpriz bir şekilde soruşturmadan ayrıldı.

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında savcıların değişmesinin ardından dikkat çekici gelişmeler yaşandığı ortaya çıktı. Adliye kulislerine de yansıyan iddialara göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, soruşturmanın yeni koordinatör ismi Ankara Başsavcı Vekili Ahmet Altun ile Ankara'da gizli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Yönter'in soruşturmada tutuklu bazı MHP’lilerin tahliyesini istediği öne sürüldü. Tahliyelere karşı çıkan Ankara Başsavcısı Ahmet Akça ile tartışan Altun'un ise soruşturmadan ayrılarak izne çıktığı bildirildi.

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasının yürütüldüğü Ankara Adliyesi'ni sarsan gelişmenin ayrıntılarına DW Türkçe ulaştı.

Ankara Adalet Sarayı Fotoğraf: Tuncay Yildirim/DW

Buna göre, MHP Genel Merkezi'nde yapıldığı ifade edilen görüşmede, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter'in Başsavcı Vekili Ahmet Altun'a soruşturmaya MHP'li isimlerin dâhil edilmesinden duyduğu rahatsızlığı anlattıktan sonra Altun'dan Avukat Serdar Öktem'in arasında bulunduğu bazı tutuklu MHP’lilerin tahliyesini sağlamasını istediği iddia edildi. Yönter'in bu talebe karşılık Altun'a "Yargıtay üyeliği" teklif ettiği de dile getirilen iddialar arasında.

Sinan Ateş dosyasını bırakıp izne çıktı

Milliyetçi kökenli olduğu bilinen Savcı Altun'un, MHP yöneticisine ne yanıt verdiği bilinmiyor.

DW Türkçe muhabiri, görüşmeyi öğrenmesi üzerine "cevap hakkı" kapsamında Ahmet Altun'a mesaj atarak görüşmeyi sordu. Altun mesajı okumasına rağmen soruya yanıt vermedi.

Geçen Cuma günü de Ahmet Altun'un Sinan Ateş cinayeti soruşturmasını bıraktığı ve izne ayrıldığı öğrenildi. Kulislerde, Başsavcı Vekili Ahmet Altun'un, Başsavcı Ahmet Akça ile dosya nedeniyle tartıştığı konuşuluyor. Altun'un bazı isimlerin tahliyesi yönünde girişimde bulunacağını söylemesi üzerine Ahmet Akça'nın buna karşı çıktığı ve "şüpheliler lehine yeni delil olmadığına" dikkat çektiği öğrenildi. Başsavcı Akça'nın tahliyelere karşı durması üzerine Altun'un dosyayı bıraktığı ve izne çıktığı bildirildi.

Kilit isim Serdar Öktem

MHP'nin tahliyesini istediği şüphelilerden Serdar Öktem, Ateş cinayeti ile ilgili olarak halen cezaevinde bulunuyor. MHP'li Avukat Öktem, Sinan Ateş cinayetinin kilit isimlerinin başında geliyor.

Gözaltına alındığında telefonunun şifresini polislere vermeyen Öktem'in cinayeti organize eden İstanbul ekibi ile Ankara ayağındaki tutuklu Ülkü Ocakları yöneticileri arasındaki bağlantıyı sağlayan kişi olduğu öne sürülüyor.

Yönter'in danışmanı iddiaları yalanladı

İddialarla ilgili olarak TBMM'deki sabit hattan aradığımız İzzet Ulvi Yönter'e ulaşamadık. Ancak makamında görevli olan Meclis danışmanı, "Ahmet Altun'u tanırız, ancak böyle bir görüşme gerçekleşmedi. Yargı bağımsız" diyerek iddiaları yalanladı.

Sinan Ateş nasıl öldürüldü?

2019-2020 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak görev yapan ve bir yıl sonra Devlet Bahçeli tarafından görevden alınan Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın en işlek semtlerinden olan Çukurambar'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirmişti. Cinayetle ilgili açılan ve başsavcı vekili Durdu Özer'in koordinesinde yürüyen soruşturmada tetikçinin arasında bulunduğu 21 şüpheli tutuklanmış, cinayetle ilgili olarak MHP'li isimlere uzanan iddialar gündeme gelmişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter Fotoğraf: DHA

Cinayeti işleyen tetikçi Eray Özyağcı'nın dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ile eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş tarafından kaçırıldığı iddia edilmişti. Tolgahan Demirtaş'ın ise cinayet sırasında Niğde'de olan ve bir gün sonra Ankara'ya gelen dönemin Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un Bağlıca'daki evinde gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. Ancak o dönemki iddiaya göre, emniyete ve savcılığa yapılan baskılar üzerine Demirbaş serbest bırakıldı. Soruşturma sürecinde Demirbaş, daha sonra yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Daha sonra Demirbaş'ın Kılavuz'un evinden gözaltına alınmasıyla ilgili olarak polis tutanağında değişiklik yapıldığı anlaşılmıştı. 13 Nisan tarihli DW Türkçe haberine göre Demirbaş'ın MHP'li Kılavuz'un evinde gözaltına alınmasına ilişkin tutanağın yerine yeni düzenlenmiş bir tutanak savcılık dosyasına girdi. Bu yeni tutanakta Demirbaş'ın Kılavuz'un evinde gözaltına alındığı bilgisi değil, sokakta yürürken yakalandığı iddiası yer aldı.

Olcay Kılavuz'un ise cinayetten dört gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettiği fotoğraflar da sosyal medyaya yansımıştı. İsmi Sinan Ateş cinayeti ile ilgili sık sık gündeme gelen Kılavuz'un savcılık ifadesi ise hâlâ alınmadı.

Soruşturma durdu

Soruşturmada görev yapan Durdu Özer ve iki savcının Ağustos ayında görevden alınmasının ardından dosya Ahmet Altun koordinatörlüğünde savcı Ayhan Ay'a verilmişti. Dosyada yapılan savcı değişikliği ise iddianame aşamasına gelen soruşturmanın durmasına neden olmuştu. Altun’un bırakmasının ardından dosyada koordinatör başsavcı vekilinin kim olacağı net net değil. Soruşturmanın da bundan sonra nasıl ilerleyeceği ve özellikle azmettiriciler yönünden MHP'ye uzanıp uzanmayacağı bilinmiyor.

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