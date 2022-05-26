Muhterem İnce, Sayıştay üzerinden AYM üyeliğine mi atanacak?

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'nin AYM üyesi olarak atanması için Sayıştay üyeliğine aday olduğu iddia edildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin Sayıştay üyeliğine aday olduğu ortaya çıktı. Bu adaylığın perde arkasında ise İnce'nin Sayıştay üyesi kontenjanından ekim ayında Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine atama hesabının yattığı iddia edildi.

Kaymakamlıktan gelen Muhterem İnce, 2009'dan bu yana İçişleri Bakanlığı'nda çeşitli kademelerde bürokrat olarak çalıştı. 1 Haziran 2016'da İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı'na, 8 Ağustos 2018'de ise İçişleri Bakan Yardımcılığı'na atandı. İlim Yayma Vakfı kurucuları arasında yer alan İnce, İçişleri Bakanlığı'nın kritik isimlerinden biriydi.

Sayıştay üyeliğine başvurdu

Ancak Muhterem İnce, sürpriz bir şekilde Sayıştay üyeliği aday adaylığına başvurdu. Sayıştay Genel Kurulu'nda yapılan seçimde de TBMM'ye gönderilecek dört aday adayı arasından en çok oyu aldı. TBMM'deki ilgili komisyon bu dört aday sayısını ikiye düşürecek. TBMM Genel Kurulu ise iki adaydan birini Sayıştay üyesi olarak atayacak. TBMM'nin 6 Ekim öncesinde bu atamayı yapması gerekiyor.

Kulislerde AYM üyeliği konuşuluyor

Anayasa Mahkemesi ve İçişleri Bakanlığı kulislerinde ise Muhterem İnce'nin Sayıştay'a adaylığının altında AYM üyeliği hesabının yattığı belirtiliyor.

Anayasa Mahkemesi'ne TBMM tarafından 2010 yılında Sayıştay'dan atanan Hicabi Dursun, 6 Ekim 2022'de yaş haddinden emekliye ayrılacak. Bu nedenle TBMM, ekim ayında Dursun'un yerine Sayıştay üyeleri arasından bir ismi AYM üyesi olarak atamak zorunda.

Kulislerde, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin AYM üyeliğine atama kriterlerini taşıması için Sayıştay üyesi olmak istediği konuşuluyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bizzat İnce'ye işaret ettiği Ankara kulislerinde dile getiriliyor.

Hicabi Dursun, 15 üyeli AYM'de zaman zaman muhalif kararlara imza atan üyeler arasında yer alıyor. İktidara yakın bir isim olan Muhterem İnce'nin ise AYM üyeliğinde bu tavrını sürdürüp sürdüremeyeceği bilinmiyor.

İrfan Fidan de benzer yöntemle atanmıştı

Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan da "hülle atama" denilen bir yöntemle AYM üyeliğine seçilmişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Fidan'ı 27 Kasım 2020 tarihinde Yargıtay üyeliğine atamıştı. Fidan, görevinin dördüncü gününde Yargıtay'da yapılacak AYM üyeliği aday adaylığına başvurmuş ve en çok oyu alan isim olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 23 Ocak 2021 tarihinde kendisine gönderilen beş adaydan Fidan'ı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçmişti.

Bir örnek de Gül döneminde yaşandı

Benzer bir yöntem, 2010 yılında ise Alparslan Altan'ın atanması için kullanılmıştı. AYM raportörü olan Altan, AYM üyesi atama kriterlerini taşıması için üçlü kararnameyle önce Denizcilik Müsteşar Yardımcısı olarak atanmıştı. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül daha sonra yüksek bürokrat kadrosundan Altan'ı AYM üyeliğine atamıştı. Altan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edilmişti.