Yerlikaya'dan İliç açıklaması: Tekrar kayma riski var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toprak altında kalan dokuz işçiyi arama çalışmalarını devam ettiği Erzincan İliç'teki Çöpler Madeni'nde toprağın tekrar kayma riskinin olduğunu söyledi.

Erzincan İliç'te geçen hafta meydana gelen toprak (liç) kayması sonucu dokuz işçinin toprak altında kaldığı Çöpler Altın Madeni'ndeki arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalarda gelinen son durumla ilgili olarak CNN Türk televizyonunda bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bizim zamanla yarışıp, çok dikkatli olmamız lazım. Tekrar kayma riski var. Her iki tepeye radarlar koyduk. Bir yandan iş sağlığı ve güvenliği, bir yandan da zamanı olabildiğince en verimli kullanmanın yarışını yapıyoruz. En büyük amacımız bir an önce müjde vermek" dedi.

Çalışmaların 24 saat devam ettiğini belirten Yerlikaya, toprağın yığıldığı yerden üç ana yere dağıldığını söyledi. "Sabırlı Deresi'nin olduğu yerde 5 milyon metreküp, maden ocağının olduğu yere 1,2 milyon metreküp ve yukarıda asılı kalan ama yerinden oynamış 3,5 milyon metreküplük bir toprak kütlesi var" diyen İçişleri Bakanı, bu toprağın tekrar kayma riski bulunduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Fotoğraf: DHA

Bölgedesiyanür riski için alınan önlemlere de değinen Bakan, "Siyanür ile ilgili aynı şekilde çalışılıyor. Bu noktada toprak numuneleri bilimsel olarak alınması gereken yerden alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın buradaki geçici laboratuvarlarında bakılıyor ve bizlerle paylaşılıyor" dedi.

Madende son denetimin geçen yıl yapıldığını belirten Bakan, "En son denetim görevimiz 2023 Ağustos ayında yapılmış durumda. Ağustos'un başında buraya heyet gönderdik. Onların yaptıkları denetimlerde dün gerçekleşen maden kazasıyla alakalı herhangi bir tespit yok. Bu zaman içinde ne olmuş olabilir, kazaya neyin sebep olduğuyla alakalı araştırmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

CHP'li Yavuzyılmaz: İşletme ruhsatı iptal edilmedi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, söz konusu madeninçevre ve izin lisans belgesinin iptal edildiğini duyurmuştu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta toprak kayması olayının meydana geldiği maden ocağının, lisans şartlarının ortadan kalktığı tespit edildiğinden çevre izin ve lisans belgesi iptal edilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Enerji Bakanlığının madene verdiği işletme ruhsatının iptal edilmediğini öne sürdü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuzyılmaz, "Erzincan İliç'te Anagold'un işlettiği altın madeninde yaşanan felaket sonrası işletmenin çevre izninin ve lisansının iptal edilmesine rağmen, Enerji Bakanlığının Anagold’a verdiği 6 işletme ruhsatının iptal edilmediğini tespit ettik" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

Soruşturma kapsamında son olarak altın madeni ocağını işleten Anagold Madencilik şirketinin "Türkiye Ülke Müdürü" C.D.'nin de gözaltına alındığı bildirilmişti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre işlemlerinin ardından İliç Adliyesine sevk edilen zanlı, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dokuz işçinin toprak altında kaldığı toprak kaymasına ilişkin başlatılan soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu altı şüpheli tutuklanmış, iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

DW,DHA/BÖ,CÖ

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