İç göç dalgası tüm dünyada büyüyor

Yaşadıkları ülke sınırları içinde göç etmek zorunda kalan insanların sayıları hızla artıyor. Bir rapora göre, 59,1 milyon insan yaşadığı yerleri, ülke sınırları içinde kalmak suretiyle terk etmek zorunda kaldı.

Çatışmalar ve doğal afetler geçen yıl milyonlarca insanın yaşadığı ülke sınırları içerisinde yer değiştirmesine yol açtı. İç Göç İzleme Merkezi (IDMC) ile Norveç Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (NRC) Perşembe günü ortaklaşa yayınladıkları 2021 yılı raporunda, dünya çapında yaklaşık 59,1 milyon insanın yaşadığı yeri, ülke sınırları içinde kalmak suretiyle terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı. Raporda, Ukrayna Savaşı nedeniyle 2022 yılında iç göçe maruz kalanların sayısında önemli bir artış beklendiği de vurgulandı.

Söz konusu rapora göre geçen yıl, Sahra Altı Afrika'da tek bir ülke için kaydedilen en yüksek iç göç rakamına ulaşıldı. Şiddetli kuraklığın yanı sıra ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde askeri çatışmalarla boğuşan Etiyopya'da beş milyondan fazla insan ülke içinde göç etmek mecburiyetinde kaldı.

Raporda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Afganistan ve Myanmar'da da iç göçün artış gösterdiğine işaret edilirken, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ise son on yılın en düşük iç göç rakamlarının kaydedildiği belirtildi.

Buna karşın Suriye, Libya ve Irak gibi ülkelerde yerinden edilenlerin sayısı hâlâ yüksek. 2021 yılında, doğal afetler nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin çoğu Çin, Filipinler ve Hindistan'da tespit edildi.

Ülke içinde yerinden edilenlerin sayısı yıllardır artış gösteriyor. 2021 yılında tespit edilen rakam ise son on yılın en yüksek ikinci oranı olarak kayıtlara geçti.

Şimdiye kadarki en yüksek seviyeye 2020'de ulaşılmıştı.

"Dünya yıkılıyor" ifadesini kullanan NRC Genel Sekreteri Jan Egeland, "Dünyadaki durum hiç bu kadar kötü olmamıştı" diye konuştu.

IDMC Direktörü Aleksandra Bilak ise, 2022 yılının da olumsuz geçeceği öngörüsünde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, iki ay önce Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucu sekiz milyondan fazla insan ülke içinde göç etmek zorunda kaldı.

AFP / ET,TY