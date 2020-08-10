 İşten çıkarma yasağı uzatıldı | EKONOMİ | DW | 04.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

EKONOMİ

İşten çıkarma yasağı uzatıldı

Türkiye'de salgının istihdama etkileri nedeniyle uygulanan işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı. Yasak, 17 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

Türkei Automobilhersteller Ford in Kocaeli (picture-alliance/AA/H. I. Tasel)

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için getirilen 3 aylık işten çıkarma yasağı, Cumhurbaşkanı kararı ile 2 ay daha uzatıldı.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

İş Kanunu'na geçici madde eklenmişti

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemesi yasaklandı.

İşverene, çalışanı 3 aylığına ücretsiz izne ayırma imkanı veren geçici maddede, Cumhurbaşkanına da bu süreleri, 30 Haziran 2021'e kadar her defasında en az üçer aylık sürelerle uzatma yetkisi verildi. Bu madde uyarınca, 17 Nisan'da uygulanmaya başlayan işten çıkarma yasağı, 17 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 aylığına uzatılmıştı.

Türkiye'deki son işsizlik rakamları

Türkiye'de işsizlikle ilgili son verilen Ağustos ayında açıklanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mayıs 2020'ye ait verileine göre Mayıs ayında işsiz sayısı 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde işsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 12,9 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı da Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre 2 milyon 411 bin kişi azalarak 25 milyon 858 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı da 4,7 puan azalarak yüzde 41,4 oldu. 

DHA,DW/HS,JD

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Dolar TL karşısında yine rekor kırdı

Dolar/TL kuru, yeni bir rekor kırdı. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından TL karşısında yükselişi hızlanan Dolar 7,43 seviyesini aştı.  

Kredi yağmuru küçülmeyi frenledi

Pandemi sürecinin en ağır yaşandığı 2. çeyrekte yüzde 9,9 daralan Türkiye’nin yılsonunda yüzde 2-2,5 küçülmesi bekleniyor. Kamu harcamalarını kısan hükümet, kredi yağmuru ile daha yüksek bir küçülmenin önüne geçmiş oldu.  

Türkiye ekonomisi yüzde 9,9 daraldı

Korona krizinin etkisiyle, TÜİK verilerine göre Türkiye'de ekonomi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daraldı. Sanayi sektöründe de aynı dönemde yüzde 16,5 azalma gerçekleşti.  

Türkiye mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de mayıs ayı işsizlik oranları geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan artışla yüzde 12,9 oldu.  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Esnaf "devren satılık" | "Çok çaresizim, ceketimi alıp gideceğim"  

Benzer içerik

Türkei Fotoreportage Alltag

Türkiye mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı 10.08.2020

Türkiye'de mayıs ayı işsizlik oranları geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan artışla yüzde 12,9 oldu.

Türkei Fotoreportage Alltag

Nisan döneminde işsizlik de istihdam da azaldı 10.07.2020

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de Nisan döneminde işsizlik oranı 0,2 puan azalarak yüzde 12,8 olurken, istihdam oranı da 4,9 puan düşerek, yüzde 41,1 olarak kaydedildi.

Symbolbild Bioethik Menschenmenge

OECD'den korkutan işsizlik açıklaması 07.07.2020

OECD'den ekonomideki kıpırdınmalara rağmen üye ülkelerdeki işsiz sayısının güçlü bir şekilde artabileceği uyarısı geldi. Örgüt, işsizliğin 1930'lardaki “ekonomik buhran” dönemindeki oranlara tırmanabileceğini açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Merkez Bankası’na kur baskısı artıyor

Dolar/TL kuru 7,44’e yükselerek yeni bir rekor kırdı. Ekonomistler kurdaki yükselişin T.C. Merkez Bankası (TCMB) üzerinde para politikasını sıkılaştırma yönündeki baskıyı artırdığını belirtiyor.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  