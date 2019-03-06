İşsizlik oranı Aralık döneminde 9 yılın zirvesinde

Türkiye ekonomisinde 2018 yılı son çeyreğinde yaşanan daralma işsizlik rakamlarına da yansıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlik oranı Kasım-Aralık-Ocak aylarını kapsayan Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 3,1 puan artışla yüzde 13,5'e çıkarak Şubat 2010'dan bu yana en yüksek seviyeye geldi. İşsizlik, Şubat 2010'da yüzde 13,5 olarak gerçekleşmişti.

Verilere göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 11 bin kişi artarak dört milyon 302 bin kişi oldu. 15-24 yaş arasındaki genç nüfusta işsizlik oranı ise 5,3 puanlık artış ile yüzde 24,5 oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından hazırlanan raporda Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Ocak döneminde de işsizliğin artmasını beklediklerini kaydetti.

Mevsimsellikten arındırılmış sektörel istihdam verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 54 bin, sanayi sektöründe 182 bin, inşaat sektöründe 77 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe ise 16 bin kişi arttı.

İşsizlik oranı bir önceki dönem olan Kasım'da yüzde 12,3, geçen yılın aynı döneminde ise yüzde 10,4 olmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Albayrak'ın istihdam hedefi

Türkiye ekonomisi Türk Lirası'ndaki değer kayıpları, iç talepteki yavaşlama ve finansal koşullardaki sıkılaşma nedeniyle 2018 yılının 4'üncü çeyreğinde yüzde 3 daraldı. Ekonomik büyümede 2018 yılı ikinci çeyreğinden bu yana ivme kaybı yaşanıyor ve 2019 yılında da bu trendin devam etmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Şubat ayında 2019 yılı için gerçekleştirilecek "istihdam seferberliği" kapsamında 2 milyon 500 bin kişiye istihdam sağlanacağını açıklamıştı. Ancak ekonomistler bu hedefin gerçekçi olmadığı değerlendirmesini yapmıştı.

Hükümetin 2019-2021 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomik Program'ına (YEP) göre 2019 yılı işsizlik oranı hedefi yüzde 12,1 seviyesinde bulunuyor.

DW/SSB,DÇÜ

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