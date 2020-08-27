İşkence sonucu ölen Özge Sevinç’in şiddetle geçen hayatı

İşkence sonucu hayatını kaybeden Özge Sevinç, Kütahya'nın Simav ilçesinde sonlanan 28 yıllık kısa hayatı boyunca tarifi zor acılara maruz kaldı.

Ailesinin anlatımına göre, Özge henüz 17 yaşındayken aile evinden ayrılıp evlenmişti. Bu evliliğinden bir çocuk sahibi oldu. Ancak ev hayatı iyi gitmiyordu. Kocasından şiddet görmeye başlamıştı. Şiddete dayanamaz bir hale gelince Özge, boşanmaya karar verdi. Çocuğuyla beraber yeni bir hayata yelken açma umuduyla ilk evliliğini sonlandırdı.

Bu boşanmanın ardından Cihan B. adlı bir adamla tanıştı. Resmi nikah kıymadılar. İmam nikahıyla beraber yaşamaya başladılar. İmam nikahlı eşi Cihan B., bir süre sonra cezaevine girdi. Özge bu sırada bir kere daha anne oldu. Cihan B. tutuklanınca, iki çocuğu ve imam nikahlı olduğu adamın annesi Elif B. ile beraber yaşamaya başladı.

Genç kadının ailesinin iddiasına göre, oğlu içeri girdikten bir süre sonra Elif B., Özge'yi para karşılığı satmaya başladı. Ailesiyle görüşmesine izin verilmeyen Özge, Nisan ayında 65 yaşındaki Ahmet Sevinç ile zorla evlendirildi.

Video izle 03:01 Paylaş İddiaya göre gördüğü işkence sonucu ölen Özge Sevinç'in ailesi adalet arıyor E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3hb46 İddiaya göre gördüğü işkence sonucu ölen Özge Sevinç'in ailesi adalet arıyor

Çocuğunu evlatlık vermek istediler

Genç kadını köle haline getirdiği iddia edilen Elif B. ve Ahmet Sevinç, Özge'nin 11 aylık çocuğunu evlatlık vermek istedi. Para karşılığında çocuğu başka bir aileye vermek istiyorlardı, ancak Özge bunu kabul etmedi. Çocuğundan ayrılmak istemiyordu. Onlara karşı çıktı. İtirazları üzerine Elif B. ile resmi nikahlı kocası Ahmet Sevinç'in işkenceleri başladı. İddiaya göre, Balıkesir’de yaşayan genç kadın, günlerce şiddet gördü. Vücudunda sigara söndürülen Özge'ye ne yemek ne de su verdiler.

Çocuğunu vermek istemediği için işkenceye uğrayan 28 yaşındaki kadını bir gün bir başka adama satmak istediler. “Al senin olsun, bakarsın” diye Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşayan Yılmaz A. adlı bir adama verildi Özge. İddiaya göre, Yılmaz A., Özge'nin Kütahya'daki ailesini arayarak onlara kızlarını Balıkesir’den almalarını söyledi. Özge'yi burada baygın halde bulan ailesi, ambulansla kızlarını Kütahya'ya götürdü.

"Buraya yarı ölü yarı diri geldi”

DW Türkçe'ye konuşan anne Gülfer Aktaş, kızının eve geldiğinde felçli gibi olduğunu ifade ederek, “Benim kızım benimle hiç görüştürülmedi. Görüşmek istediğimde göstermediler kızımı. Şiddet gördüğünü sonradan fark ettim. Çok şiddet görmüş. Çok darbe gördüğünü anlattı. Aç sussuz kaldığını anlattı” diyor.

Maruz bırakıldığı işkencelere dayanamayan Özge'nin vücudu, 23 Temmuz'da iflas etti. Genç kadın, Kütahya'nın Simav ilçesindeki aile evinde hayatını kaybetti. Baba Ali Aktaş, “Çocuk yarı ölü yarı diri geldi. Ambulansla getirdik buraya. Burada iki üç gün durdu, sonra vefat etti” diye anlatıyor.

“Torunumun yanında ağlayamıyorum”

Baba Ali Aktaş, kızıyla görüşmek istediklerinde kendilerine engel olunduğunu, kızlarının ya çocuklara baktığı için meşgul ya da hasta olduğunun söylendiğini iddia ediyor. Telefonla dahi kızıyla konuşamadığını söyleyen baba, "Kanuna güveniyoruz. Devlete güveniyoruz” diyerek kızının ölümüne neden olanların en ağır biçimde cezalandırılmalarını diliyor.

Anne Gülfer Aktaş da, “Biz çocuğumuzun böyle öleceğini bilemedik, fark etmedik. Bu insanların ceza almasını istiyorum. Torunumun yanında ağlayamıyorum. Ağlamak istemiyorum. O da çok etkileniyor benim yanımda” diye konuşuyor. DW Türkçe'nin aldığı bilgiye göre, Özge Sevinç'in ölümü hakkında Kütahya Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Savcılık, otopsi sonucunu bekliyor. Kütahya Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu ise olayın takipçisi olacağını ifade ediyor.

Burcu Karakaş

© Deutsche Welle Türkçe