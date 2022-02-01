IŞİD'in Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na suikast planladığı iddiası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, IŞİD'in "Türkiye Vilayeti" sorumlusu olmak iddiasıyla tutuklanan "Ebu Usame el Türki" kod adlı Kasım Güler hakkında dava açtı. Davanın eklerinde Güler'in 74 sayfalık itirafları yer aldı. DW Türkçe'nin ulaştığı itiraflarda, IŞİD'in Türkiye'de yaptığı ve yapmayı planladığı eylemlerin ayrıntıları yer aldı. Güler, IŞİD'in "Türkiye'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, LGBTİ+ bireyler, Kapadokya'da turistleri taşıyan hava balonları, Zöhre Ana Cemevi, Adana'da İncirlik Üssüne saldırı planladığını" söyledi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 15 Haziran 2021'de terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Kasım Güler'i Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalamıştı. Eylem yapmak amacıyla yanında getirdiği silah ve patlayıcılara el konulan Güler, Ankara Adliyesi'ne çıkarılarak 21 Haziran 2021'de tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güler hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Savcılık, Güler hakkında "Anayasayı İhlal" ve "Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme, Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması, Bulundurulması ve 6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından dava açtı.

İtirafçı oldu, saldırı planlarını anlattı

Dava dosyasının eklerinde Kasım Güler'in 74 sayfalık ifadesi yer aldı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan Güler, selefi düşünceyle kayınpederi vasıtasıyla tanışmasının ardından 2008 yılında İslami Cihat Birliği içerisinde faaliyet yürüttüğünü ve Afganistan'a gittiğini kaydetti.

Suriye iç savaşı sürecinde IŞİD'e katıldığını anlatan Güler, "2019'de Mustafa Dokumacı'nın emriyle örgütün Türkiye Vilayeti sorumlusu" olduğunu söyledi. Dokumacı'nın IŞİD içerisinde mektep kuran ve bu pozisyona getirilen en üst seviyede ilk Türk olduğunu belirten Güler, "Dokumacı'nın kurduğu Mektebi Faruk'un emrinde Türkiye Vilayeti, Rusya Vilayeti, Ukrayna Vilayeti, Azerbaycan Vilayeti ve ismini gizledikleri ve kendisine söylenmeyen 3-4 Avrupa ülkesi de bulunduğunu, Mektebi Faruk bu vilayetlerde gerçekleştirilecek eylemler dahil olmak üzere eleman, para temini ve lojistik konularında karar verici bir oluşum olduğunu" anlattı.

İncirlik Üssü hedefteydi

Kasım Güler'e sorgusu sırasında Türkiye'de gerçekleştirilen ve yapılması planlanan eylemler soruldu. Planlanan eylemleri tek tek anlatan Güler, Adana'da İncirlik Amerikan Üssü'ne yönelik saldırı planına ilişkin şunları ifade etti:

"2017 ylında Emni Hariç (Örgütün Dışişleri Bakanlığı) tarafindan bizzat Nusret Yılmaz'a İncirlik'te bulunan Amerikan Üssü'ne saldırı yapılması talimatı verildi. Bu talimatta birlikte aynı zamanda eyleme katılmak üzere Arap asıllı 10 istişhadçı Deyrizor'da Nusret Yılmaz'a teslim edildi. Nusret Yılmaz bu şahısları yanlarına Bingöllü Ebu İsmail ile patlayıcı uzmanı olan Gaziantepli ismini bilmediğim kişileri vererek İdlib'e gönderdi. Nusret Yılmaz'ın talimatıyla İncirlik ilçesinde Ankara'da emlakçılık yapan Abdulkerim (kod) adlı kişi tarafından araçlarında girebileceği şekilde bahçeli bir ev kiralandı, daha sonra sınırdan geçirilerek getirilen 12 adet kaleşnikof, 2 adet bixi, 1 adet RPG roketatar ile Türkiye içerisinden temin edildiğini düşündüğüm ve patlatılacak aracın içerisine sığacak kadar amonyum nitrat ile aleminyum pudrası Abdulkerim (K) tarafından kendi kiraladığı eve götürüldü."

Adana'da kiralanan aracın bu eve götürüldüğünü belirten Güler, "Bu araç kiralanan eve götürülecek ve eyleme kullanılmak üzere gelecek kişiler tarafından bomba yüklenerek hazırlanacaktı. Ancak 30-40 gün içerisinde Nusret Yılmaz'ın emriyle Bingöllü Ebu İsmail ile patlayıcı uzmanı olan Gaziantepli olan kişi ve üç Arap asıllı istişhadçı toplam beş kişi olarak kaçak yollardan Türkiye'ye girdikten sonra Hatay sınırına yakın bir bölgede Türk askeri tarafından üzerlerinde hizam (patlayıcı yiiklenmiş kemer) ve tabancalan ile birlikte yakalandılar" dedi.

Alevilerin araçları kundaklandı

Güler, 2020'de Adana'da Alevilerin araçlarının kundaklanmasını ise "2020 yılında Adana'da Mahmut Özden'in gönderdiği bir risalede kanı kaynayan gençlerin olduğunu ve görev verilirse bir şey yapmak istediklerini bize bildirmişti. İlk etapta Şahap Variş, olumlu bir cevap vermedi. Bunun üzerine talep tekrarlanınca Alevilerin araçlarının veya ormanlık alanlann yakılmasına izin verildi. Daha sonra bize Mahmut Özden'in küçük oğlunun da aralannda bulunduğu kişiler tarafındarı bahçelik gibi görünen bir alanın ve 1-2 aracın yakılması görüntüleri gönderildi" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na saldırı talimatı Nusret Yılmaz'dan

2017'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü sırasında Kocaeli'nde bir IŞİD üyesi, araçla saldırı girişimi yapmak isterken yakalanmıştı. Kasım Güler'in ifadesinde bu olayın ayrıntıları da anlatıldı:

"2017 yılıında Deyrezor bölgesinde bulunan Ebu Yusuf kod Ömer Yetek isimli şahıs Kayseri'de eylem yapmak isteyen birkaç gencin olduğunu söyleyerek iletişim numaralarını kendisine verdiğini Nusret Yılmaz bana söyledi. Daha sonra Nusret Yılmaz bu şahıslarla görüştüğünde eylem yapmaya hazır olduklarını bildirdiler. Nusret Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu'nun Adalet Yürüyüşü sırasında Kılıçdaroğlu'nun da içerisinde bulunduğu kalabalığın üzerine araç sürmek suretiyle gerçekleştirilmesini bizzat planladı ve Emni Hariç'ten (Örgütün Dışişleri Bakanlığı) bu eylem için onay aldı. Eylemi gerçekleştirecek kişiler Kayseri ilinde minibüs tipi bir araç kiraladılar, ancak eylemi gerçekleştirecekleri sırada yakalandılar."

Ilıcalı ve İmamoğlu'na suikast planı

IŞİD'in Türkiye sorumlusu Kasım Güler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na örgütün suikast planladığını da itiraf etti. 2020 yılında Hattap kod adlı Ömer'in TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya yönelik bir eylem yapmak istediğini kendisine bildirdiğini anlatan Güler, şunları aktardı:

"Talebi olumlu değerlendiren Şahap Variş, bir de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekem İmamoğlu'na silahlı saldırada bulunması talimatı verdi. Bunun üzerine Hattap kod adlı Ömer elinde bulunan kaleşnikof silahın iyi olmaması nedeniyle 1-2 tane daha silah gönderilmesini istedi. Bu silahlar henüz gönderilmeden önce Hattap kod adlı Ömer bize İstanbul'da polis aracına yapılan bir silahlı saldın videosu göndermişti. Daha sonra Hattap, bize gönderdiği risalede Acun Ilıcalı'nın yüksek seviyede korunması, Ekem İmamoğlu'na yapılacak eylemin medyaya düşmesi nedeniyle bu eylemleri gerçekleştiremediğini bildirdi."

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Emniyet duyum demişti

İmamoğlu'na "IŞİD tarafından saldırı yapılacağı ihbarı üzerine koruma sayısının arttırıldığı" haberleri Aralık 2020'de basında yer almıştı. Bunun üzerine açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, dönem dönem kamu görevlilerine, devlet büyüklerine, korumaya tabi şahıslara, görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon yaratabilecek kişi, kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarlar geldiğini savunmuştu. Açıklamada, "Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır. Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir" denilmişti.

Cemevine silahlı saldırı yapılacaktı

Kasım Güler, 2017'de yine Ankara'da bulunan Zöhre Ana Cemevi'ne "Alevilerin hükümete karşı kışkırtılması amacıyla" eylem yapılması kararı alındığını ifade etti. Bunun için Ankara'da kiralanan bir eve, iki eylemci için 2 kalaşnikof ve 4 adet el bombası konulduğunu anlatan Güler, ancak örgüt üyelerinin bu eylemi gerçekleştiremediğini kaydetti.

Kapadokya'da turistler hedefteydi

Şüpheli Güler, Kapadokya'da turistleri taşıyan hava balonlarına yönelik saldırı planının da gerçekleşemediğini belirtti. Bu eylem için 6-7 bin Dolar karşılığında Ankara'dan alınan 3 adet kaleşnikofun Nevşehir'de ormanlık alana gömüldüğünü ifade eden Güler, Suriyeli Ebu Hatice'nin eylem için Nevşehir'de keşif yaptığını kaydetti. Güler, eylemi yapacak iki kişinin silahlarıyla birlikte yakalandığını öğrendiğini kaydetti.

İzmir'de LGBTİ+'lar

Kasım Güler'in ifadesine göre, IŞİD'in bir diğer hedefi LGBTİ+'lar oldu. 2018 yılı sonunda Konya'da oturan Vanlı Utbe kod Emrah isimli şahsın Mustafa Dokumacı tarafından LGBTİ+'lara yönelik eylem yapmak üzere İzmir'e gönderildiğini anlatan Güler, şunları iddia etti:

"Bizden hizam (patlayıcı yüklenmiş kemer) veya patlayıcı yelek istedi. 6-7 ay gönderilmeyince benim Türkiye Vilayeti Valiliği dönemimde de risale göndererek malzemelerin durumunu sordu. Ben de böyle bir imkanımız olmadığını, ailesinin yanına dönmesini kendisine bildirdim. O da Konya'ya döndü."

Güler, 2017 yılının başlarında örgüt yöneticisi Nusret Yılmaz'ın İzmir'in Bergama ilçesinde eylem yapma kararı aldığını, buraya keşif yapmak üzere adam gönderildiğini de duyduğunu, ancak hedefin neresi olduğunu bilmediğini öne sürdü. Kasım Güler, ifadesinde Ankara Gar, Suruç, Antep Kına gecesi, Reina katliamlarını da örgütün yaptığını kabul etti.

Alican Uludağ

© Deutsche Welle Türkçe