İçişleri Bakanlığı'ndan "kayıp silah" açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kayıp olduğu iddia edilen silahlarla ilgili açıklama yaptı. "20 Tugayı Donatacak Silah Kayıp" iddiasının doğru olmadığını söyleyen Çataklı, "Söz konusu dönemde İçişleri Bakanlığı bünyesinde bağlı kurumlardan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan silahlardan, mezkur haberlerde iddia edilen miktarlarda bir sayısal eksiklik, kesinlikle söz konusu değildir" dedi.

Çataklı, açıklamasında 15 Temmuz sonrası kaybolan silahlarla ilgili bilgiler paylaştı. "Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde kayıtlı (7) adet MP5 Makineli Tabanca, 15 Temmuz 2016 gecesi halka karşı kullanılmak üzere darbeciler tarafından depolardan gasp edilmiş, çatışmalarda kaybolduğu anlaşılmıştır. Bugüne kadar kayıp silahların bulunması mümkün olmamıştır" diyen Çataklı, Ankara Emniyet Müdürlüğü saldırı sonucunda da bazı silahların kaybolduğunu belirtti.

Çataklı, "Ankara Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı (3) adet G3 Piyade Tüfeği, (11) adet Kalaşnikof Tüfek, (1) adet MP5 Makineli Tabanca, (1) adet kuru sıkı tabanca olmak üzere toplam (16) silah kaybı tespit edilmiş, ayrıca İstanbul’daki olaylar sırasında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı (1) MP5 Makineli tabanca kaybolmuştur" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde başkaca herhangi bir silah kaybının mevcut olmadığını söyleyen Çataklı, "Bakanlığımızın 2017 yılı İdari Faaliyet Raporunda belirtilen rakam, sivil vatandaşlarımızın kaybettikleri silahları da içeren 1944’ten 2017’nin sonuna kadar ki 73 yıllık toplam sayıdır. Bu rakamın 15 Temmuz ile hiçbir ilgisi yoktur" dedi.

Sedat Peker

Sedat Peker'in iddialarıyla tekrar gündeme gelmişti

Kayıp silahlar organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla yeniden gündeme gelmişti. Peker’in iddiasına göre, Ağustos 2016’da İstanbul Esenyurt’tan yola çıkan silahları getiren araçta AKP Gençlik Kolları Başkanı Abdülsebur Soğanlı ile 15 Temmuz gazisi ve İçişleri Bakanlığı mensubu Ahmet Onay da vardı. Bu silahların devletin envanterine kayıtlı olmadığını belirten Peker, silahların İstanbul Balat’ta şu an AKP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı olan Osman Tomakin'e teslim edildiğini savundu.

DW / EC, HS

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