İçişleri Bakanlığı Kars'a kayyum atadı

İçişleri Bakanlığı Kobani protestoları nedeniyle tutuklananan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in yerine kayyum atadı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kobani protestoları nedeniyle gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/146757 sayılı soruşturması kapsamında 25.09.2020 tarihinde gözaltına alınan ve bu dosya kapsamında 02.10.2020 tarihinde tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan BİLGEN Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 02/10/2020 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 45 ve 46'ıncı maddelerine dikkat çekilen açıklamada belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin "terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde" belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin görevlendirildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından görevlendirme yapılır. Görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme yeterliğine sahip olması şarttır‘ hükmü uyarınca Kars Valisi Türker Öksüz, İçişleri Bakanlığının 02.10.2020 tarihli onayı ile Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" ifadesine yer verildi.

Bilgen hakkında tutuklama kararı

25 Ağustos'ta Ankara merkezli yedi ilde düzenlenen Kobani operasyonları çerçevesinde gözaltına alınan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen hakkında Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama kararı verdi. Olaylardan altı yıl sonra savcılığın harekete geçmesi HDP'nin eleştirilerine neden olmuş, Ayhan Bilgen belediye başkanlığından istifa ettiğini açıklamıştı.Bilgen'in istifasının ardından dün Kars'ta HDP'lilere operasyon düzenlenmiş ve aralarında Kars Belediye Eş Başkanı Şevin Alaca'nın da olduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı Bilgen ve onunla birlikte mahkemeye sevkedilen HDP eski MYK üyeleri Can Memiş ve Cihan Erdal'ın da aralarında bulunduğu toplam 17 kişiye "anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs" ve "terör örgütü üyeliği" suçlamaları yöneltiyor.

DW / HT,HS

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