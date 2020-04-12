 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu′nun istifası kabul edilmedi | TÜRKİYE | DW | 12.04.2020

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TÜRKİYE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası kabul edilmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi.

Konuyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı. Açıklamada "Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkamıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir" denildi.

Sokağa çıkma yasağı sonrası yaşanan olaylar

Soylu Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada istifasına gerekçe olarak cuma gecesi sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi sonrasında yaşanan olayları göstermişti.

"Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir" ifadelerini kullanan Soylu sözlerine "Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı" diye devam etmişti.

Süleyman Soylu açıklamasının devamında şu ifadelere yer vermişti:

"Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı.

İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın...

Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum..."

Cuma gecesi geceyarısına birkaç saat kala sokağa çıkma yasağının ilan edilmesin sonrasında vatandaşlar marketlere akın etmiş, market önlerinde uzun kuyruklar oluşmuş, yer yer tartışmalar ve kavgalar yaşanmıştı.

DW / EC

©Deutsche Welle Türkçe

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