 ″Huysuz Virjin″ son yolculuğuna uğurlandı | TÜRKİYE | DW | 20.07.2020

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TÜRKİYE

"Huysuz Virjin" son yolculuğuna uğurlandı

"Huysuz Virjin" karakteriyle Türk televizyon ve gösteri sanatına damgasını vuran Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı

"Huysuz Virjin" karakteriyle Türk televizyon ve gösteri dünyasının iki kuşağına damgasını vuran sanatçı Seyfi Dursunoğlu, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Dursunoğlu, Cuma günü tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetmişti. Hastaneden yapılan açıklamada, ünlü sanatçının KOAH hastası olduğu ve 15 gündür hastanede zatürre tedavisi gördüğü kamuoyuna duyurulmuştu.

Seyfi Dursunoğlu, 2014 yılında Kanal D'de Nazlı Ilıcak'ın programında yaptığı açıklamada bankadaki parasını ve evini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladığnı açıklamış, ayrıca vücudunu da öldükten sonra kadavra olarak bağışladığını belirterek "Belki faydam olur diye söylüyorum. Öldüğüm zaman vücudumu toprağın altına koyacaklar, üstünü toprakla kapayacaklar. Hayır. Ben vücudumu kadavra olarak kullanılmak üzere bağışladım. Yani öldükten sonra da tıp okuyan arkadaşlarıma, çocuklarıma bir faydam olsun diye vücudumu da bağışladım" demişti.

Dursunoğlu'nun vücudunu kadavra olarak bağışlama isteğinin, vasiyetinde yazılı olarak bulunmaması nedeniyle yerine getirilemediği belirtiliyor.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de "Türkan Saylan'ın Çocukları Sizi Unutmayacak" diyerek "ÇYDD olarak adını ve anısını yaşatacağız. Eğitim hayallerini gerçekleştirecek öğrencilerimizin gözlerindeki ışık ile huzur içinde uyusun" mesajını paylaştı.

Ekran ambargosu

Dursunoğlu, 2012'de CNN Türk televizyon kanalında Enver Aysever'in programında, kendisine uygulanan ekran ambargosuyla ilgili konuşmuş, Huysuz Virjin karakterinin televizyonlarda artık niçin görülmediğiyle ilgili soruya "Günah deniyor galiba. Bir ara benim televizyona çıkmama mani olunmasının nedeni bir erkeğin kadın kılığına girmesinin günah olduğunu düşünenler" ifadelerini kullanmıştı.

"RTÜK'ün bütün kanalların müdürlerini bir araya topladığını ve isim vermeden hiçbir erkeği kadın kılığında görmek istemediğini söylediğini" belirten Dursunoğlu, "45 sene evvel kadın kılığına girdim, program yaptım. Peki 45 sene evvelki Türkiye beni kabul etti de 45 sene sonra mı kabul etmeyecek?... Sevilen insanların aleyhinde alınan kararlar, kararı alan insanları sevimsiz yapar" ifadelerini kullanmıştı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı da "Huysuz Virjin"e uygulanan ekran ambargosuna dikkat çekerek "Türkiye show dünyasına damgasını vuran Huysuz Virjin'e ekranları kapatan dönemin RTÜK Başkanını hiç kimse hatırlamıyor ve hatırlamayacak" mesajını paylaştı.

1989 yılında "İstiyorum", 1986'da "Melek Yüzlü Cani", 1979'da "Nokta ile Virgül Paldır Küldür" ve 1976'da "Doğru Yoldan Ayrılanlar" filmlerinde rol alan Dursunoğlu, 2013'te Antalya Televizyon Ödülleri'nde Onur Ödülüne layık görülmüştü.

DW/BK,HS

©️ Deutsche Welle Türkçe

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