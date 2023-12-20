Husilerin liderinden ABD'ye Kızıldeniz uyarısı

ABD'nin Kızıldeniz'de çok uluslu bir misyon oluşturulduğunu açıklamasının ardından Husilerin lideri uyarıda bulunarak "Eğer Amerikalılar ülkemizi hedef alırsa, biz de onları hedef alacağız" dedi.

Yemen'in kuzeyini kontrolü altında bulunduran Husi milislerinin lideri Abdulmalik el Husi Kızıldeniz'i yeni bir savaş alanına çevirmeme konusunda ABD'yi uyardı.

İran destekli milislerin lideri, ABD'nin Kızıldeniz'de uluslararası bir misyon oluşturulduğunu duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, "Eğer Amerikalılar gerilimi daha da artırmaya, müdahil olmaya ve aptallık yaparak ülkemizi hedef almaya niyetliyse, biz de onları hedef alacağız" şeklinde konuştu.

Husilere ait El Masirah televizyonuna konuşan el Husi "Amerikan savaş gemilerini, Amerikan çıkarlarını ve Amerikan denizciliğini füze ve insansız hava araçlarımızın hedefi haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD tarafından oluşturulan uluslararası deniz misyonuna katılan diğer ülkelere de uyarıda bulunan el Husi, ABD'nin attığı adımı büyük bir tehlike olarak değerlendirdi. El Husi, ABD'nin Yemen'e asker göndermesi halinde, Afganistan ve Vietnam'ın çok kötüsüyle karşılaşacağını savundu.

Kızıldeniz'de çok uluslu misyon

ABD Savunma Bakanlığı tarafından 18 Aralık'ta yapılan açıklamada Kızıldeniz'de Husilerin ticaret gemilerine yönelik saldırılarına karşı Refahı Koruma Operasyonu (Operation Prosperity Guardian) oluşturulduğu belirtildi. Ortak Deniz Kuvvetleri ve 153'üncü Görev Gücü'nün çatısı altında oluşturulan yeni uluslararası misyona ilk etapta 10 ülke katılıyor. Ortak Deniz Kuvvetleri bünyesinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 39 ülke yer alıyor.

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan savaşta Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek olmayı amaçladıklarını belirten Husi milisleri, haftalardır Kızıldeniz'de İsrail'e giden ticari gemilere saldırılar düzenliyor.

ABD Savunma Bakanlığının verdiği bilgilere göre, Husi milisleri 10 ticari gemiyi hedef alan insansız hava araçları ve füzelerle 100'den fazla saldırı düzenledi.

Husi milisleri saldırıları sürdüreceğine işaret ediyor. Milislerin üst düzey bir yöneticisi bu hafta içinde yaptığı açıklamada, "İsrail suç işlemeye son verdiği ve işgal altındaki Gazze Şeridi'ndeki halka gıda, ilaç ve yakıt ulaştığı takdirde" saldırıları sonlandıracaklarını söyledi.

Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı, gemilerin güzergahında önemli bir rol oynuyor. Dünya ticaretinin yüzde 12'si Kızıldeniz güzergahı üzerinde gerçekleşiyor.

AFP, dpa/JD, BK

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