Hukukçulardan 1 Mayıs gözaltılarına tepki

1 Mayıs'ta kutlamalara kapatılan Taksim Meydanı’na yürümek isteyen ve aralarında DİSK ve CHP'nin de bulunduğu çok sayıda sendika, parti ve sivil toplum örgütü üyelerinin oluşturduğu gruplara polisin müdahale etmesine ve gözaltılara tepki geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alınmıştır" dedi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) X hesabından yaptığı paylaşımda ise gözaltı sayısının 216'ya ulaştığını açıkladı.

İstanbul Baro Başkanı: Gözaltı işlemleri derhal sona erdirilmeli

İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç ise Anayasa Mahkemesi kararını hatırlatarak, ''Yapılan gözaltı işlemleri derhal sona erdirilmeli" dedi.

İstanbul Baro Başkanı Saraç açıklamasında toplantı ve gösteri yürüyüş haklarının hukuksuz bir şekilde kullandırılmak istenmediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"2023 yılında Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu kararla Taksim’de yapılmak istenen toplantı ve gösteri yürüyüşü engellemeleri hak ihlali olarak nitelemiştir. Ancak hukuksuz şekilde bir idari kararla yine bu sene bu toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kullandırılmamak istenmediğini gördük" dedi.

İstanbul Saraçhane'de toplanan kortejin yürüyüşüne polis izin vermeyerek biber gazıyla müdahale etti Fotoğraf: DHA

Saraç gözaltılarla ilgili hukuki destek vermek üzere sahada olduklarını söyleyerek gözaltıların derhal sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.

İHD: Gözaltılar hukuka aykırı

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri ise yapılan gözaltı uygulamalarının tamamen hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Yoleri, yapılan gözaltıların hukuka aykırı olduğunu söyleyerek, gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

ANKA / SSB, HT

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