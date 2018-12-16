 Hudeyde′de ateşkes yürürlüğe girdi | DÜNYA | DW | 18.12.2018

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DÜNYA

Hudeyde'de ateşkes yürürlüğe girdi

Yemen hükümetiyle Husiler liman kenti Hudeyde'de ateşkes için anlaştılar. Ateşkese uyulup uyulmadığına dair çelişkili haberler geliyor.

Jemen Regierungsfreundliche Kämpfer patroullieren in Hodeidah (Getty Images/AFP/STRINGER)

Yemen iç savaşında stratejik önemdeki liman kenti Hudeyde için kararlaştırılan ateşkes yürürlüğe girdi. Arap medyası tarafsız kaynaklarca doğrulanamayan haberlerinde gece yarısı yürürlüğe giren ateşkese, münferit makineli tüfek ateşi dışında sabah saatlerine kadar uyulduğunu bildirdi.

Daha fazlasını okumak için: Hudeyde'de ateşkes Salı günü başlıyor

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin hemen ardından savaşan taraflar birbirlerini anlaşmayı ihlal etmekle suçladılar. El Arabiya televizyonu ateşkesin başlamasından bir saat sonra yayınladığı haberde gergin sessizliğin hüküm sürdüğünü, El Cezire ise çatışmaların şiddetini kaybettiğini bildirdi.

Uluslararası alanda resmen tanınan Yemen hükümeti ile Hudeyde'yi kontrolü altına alan Şii Husiler İsveç'te devam etmekte olan barış görüşmelerinde liman kentinde çatışmalara son verilmesi hususunda anlaşmışlardı. İkinci aşamada muharip kuvvetlerin Hudeyde'den çekilmesini kontrol etmek amacıyla Birleşmiş Milletlerin başkanlığında bir komisyon kurulacak. Birliklerin üç hafta zarfında kentten çekilmiş olması kararlaştırıldı.

Jemen Huthi patrouillieren in Hodeidah (Reuters/A. Zeyad)

Ateşkesin Yemen'deki insani felaket ile mücadeleyi kolaylaştırması umuluyor. Birleşmiş Milletler 4,5 yıldır süren Yemen'deki iç savaşın dünyanın en ağır insani krizine yol açtığını duyurmuştu. Milyonlarca Yemenlinin açlık çektiği, en az 250 bin kişinin de ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildiriliyor. İç savaş sırasında çoğu sivil olmak üzere en az 10 bin Yemenlinin öldüğü açıklanmıştı.

DW, afp/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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