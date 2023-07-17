HSK'dan Yargıçlar Sendikası Başkanına isteği dışında atama

HSK, yargıda 3 bin 423 hâkim ve savcının görev yerini değiştirdi. Yargıçlar Sendikası Başkanı Pehlivan, İzmir’den Adana’ya gönderildi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yaklaşık 23 bin kişinin görev yaptığı adli ve idari yargıya ilişkin yaz kararnamesini tamamladı. Toplam 3 bin 423 hâkim ve savcının görev yerinin değiştirildiği kararname ile Yargıçlar Sendikası Başkanı, Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan, isteği dışında İzmir’den Adana'ya atandı. 20 ilin başsavcısı da değişti.

HSK Birinci Daire, haziran ayında yayımlaması gereken kararnamesini, bir ay gecikmeli olarak bugün akşam saatlerinde açıkladı. Kararnamenin başsavcılar ile kritik görevdekilere ilişkin bölümünün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulduğu ve ardından yayımlanma kararı alındığı öğrenildi. HSK, bu kapsamda 3 bin 36’sı adli, 387’si ise idari yargı olmak üzere toplam 3 bin 423 kişilik kararnameyi internet sitesi üzerinden yayımladı.

Yirmi ilin başsavcısı değişti

20 ilin başsavcısının değiştiği kararnamede İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fahri Mutlu Tosun, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk ise tenzil-i rütbe ile Yargıtay Savcılığına atandı. Yargıda “İstanbul Grubu” olarak bilinen yapılanmaya yakın bazı internet siteleri, Başsavcı Öztürk aleyhinde kararnameden önce olumsuz haberlere imza atmıştı. Yeni İzmir Başsavcısı Tosun’un ise İstanbul Grubu’na yakın olduğu ifade ediliyor.

Deprem bölgesinde değişim

Deprem bölgesinde görev yapan başsavcılar da değiştirildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik Trabzon'a, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman Denizli'ye, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren Niğde'ye atandı.

Bu isimler yerine; Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki Kahramanmaraş'a, Boğazlayan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin Adıyaman’a, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol Hatay’a başsavcı oldu.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanırken, yerine ise Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan geldi.

Yargıçlar Sendikası’nın görev yeri değişti

Öte yandan kararname ile İzmir Karşıyaka Hâkimi olarak görev yapan Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan, talebi olmamasına karşın Adana Hakimliği’ne atandı.

HSK, Evrensel gazetesine 2017 yılında verdiği bir röportajdaki açıklamaları nedeniyle Pehlivan'a disiplin cezası vermiş, Pehlivan konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşımıştı. AİHM Haziran ayında açıkladığı kararında, disiplin cezasına çarptırılan hâkim Ayşe Sarısu Pehlivan’ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetmişti.