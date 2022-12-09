HSK'dan o savcı hakkında inceleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin 10 yıl önce açılan bir soruşturmayı yürüten ve kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar veren savcı hakkında inceleme başlattı.

6 yaşında evlendirilerek çocuk yaşta cinsel istismara maruz kaldığı ileri sürülen H.K.G, 17 Ağustos 2012 tarihinde adet düzensizliği şikâyeti ile hastaneye müracaat etmiş, yaşının küçük olmasından dolayı durum polis ekiplerine bildirilmişti.

H.K.G. o tarihte alınan ifadesinde, 7 Nisan 2012 tarihinde şüpheli Kadir İstekli ile kendi isteği ile evlendiğini, yaşının 17 olduğunu ve şikayetçi olmadığını söylemişti.

Altı yaşında evlendirildiği iddia edilen H.K.G (ortada) Fotoğraf: DHA

Soruşturma kapsamında H.K.G., kemik yaşı tespiti için hastaneye sevk edilmişti. 10 Aralık 2012 tarihinde alınan raporda H.K.G'nin 21 yaşında olduğu kaydedilmiş, yaşının 21 olması gerekçesiyle de takipsizlik kararı verilmişti.

Ancak H.K.G. 21 Ocak 2022'de İzmir'de alınan ifadesinde ise, olay tarihinde Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne babasının başkanı olduğu vakıfta çalışan Mehmet Emin M. ile birlikte gittiğini, film çekilmesi için sıra beklediği esnada kendisi yerine başka birisinin filminin çekildiği ve kendisine herhangi bir işlem yapılmadığını söylemişti.

Şüphelilerin olay esnasında kendi aralarında konuştukları sırada bu konuşmalara şahit olduğunu belirterek, kendisinin yerine başka birinin kemik testine sokulduğunu, bu kişinin 18 yaşında olması yeterli iken daha büyük birinin teste sokulması nedeniyle şüpheli Kadir İstekli'nin (H.K.G'nin evlendirildiği kişi) Mehmet Emin M.'ye kızarak "Kızın yaşının 18 olması yeterliydi, neden daha büyük birini soktunuz ama savcı iyi yedi" dediğini ifade etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenirken, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi. İlk duruşma günü olarak 22 Mayıs kabul edildi.

DHA,DW/TY,BK