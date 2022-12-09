  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: DW/U. Danisman
Hukuk ve AdaletTürkiye

HSK'dan o savcı hakkında inceleme

9 dakika önce

HSK, 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği öne sürülen savcı hakkında inceleme başlattı.

https://p.dw.com/p/4KkBB

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin 10 yıl önce açılan bir soruşturmayı yürüten ve kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar veren savcı hakkında inceleme başlattı.

6 yaşında evlendirilerek çocuk yaşta cinsel istismara maruz kaldığı ileri sürülen H.K.G, 17 Ağustos 2012 tarihinde adet düzensizliği şikâyeti ile hastaneye müracaat etmiş, yaşının küçük olmasından dolayı durum polis ekiplerine bildirilmişti.

H.K.G. o tarihte alınan ifadesinde, 7 Nisan 2012 tarihinde şüpheli Kadir İstekli ile kendi isteği ile evlendiğini, yaşının 17 olduğunu ve şikayetçi olmadığını söylemişti.

Altı yaşında evlendirildiği iddia edilen H.K.G (ortada)
Altı yaşında evlendirildiği iddia edilen H.K.G (ortada)Fotoğraf: DHA

Soruşturma kapsamında H.K.G., kemik yaşı tespiti için hastaneye sevk edilmişti. 10 Aralık 2012 tarihinde alınan raporda H.K.G'nin 21 yaşında olduğu kaydedilmiş, yaşının 21 olması gerekçesiyle de takipsizlik kararı verilmişti.

Ancak H.K.G. 21 Ocak 2022'de İzmir'de alınan ifadesinde ise, olay tarihinde Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne babasının başkanı olduğu vakıfta çalışan Mehmet Emin M. ile birlikte gittiğini, film çekilmesi için sıra beklediği esnada kendisi yerine başka birisinin filminin çekildiği ve kendisine herhangi bir işlem yapılmadığını söylemişti.

Şüphelilerin olay esnasında kendi aralarında konuştukları sırada bu konuşmalara şahit olduğunu belirterek, kendisinin yerine başka birinin kemik testine sokulduğunu, bu kişinin 18 yaşında olması yeterli iken daha büyük birinin teste sokulması nedeniyle şüpheli Kadir İstekli'nin (H.K.G'nin evlendirildiği kişi) Mehmet Emin M.'ye kızarak "Kızın yaşının 18 olması yeterliydi, neden daha büyük birini soktunuz ama savcı iyi yedi" dediğini ifade etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenirken, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi. İlk duruşma günü olarak 22 Mayıs kabul edildi.

DHA,DW/TY,BK

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

O tarikat yurdu kaçak, zanlı sabıkalı çıktı

O tarikat yurdu kaçak, zanlı sabıkalı çıktı

Antalya’da üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul’un öldürüldüğü tarikat yurdunun kaçak olarak faaliyet gösterdiği öğrenilirken, yetkililer yurdun neden kapatılmadığı sorularına yanıt veremedi.
Politika8 Aralık 2021
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

İstismar davasıyla ilgili olarak dosya giren fotoğraflar

Türkiye'deki karanlık tablo: Evlilik yoluyla çocuk istismarı

Toplum7 dakika önce
Toplam sayfa sayısı 3, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

İstifa eden Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca

Milli Emlak dolandırıcılığı: Karaca ve Taranoğlu'na suçlama

Milli Emlak dolandırıcılığı: Karaca ve Taranoğlu'na suçlama

Hukuk ve Adalet7 saat önce
Soldan sağa: Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Başbakan Olaf Scholz ve Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck - (31.08.2022 / Meseberg Sarayı)

Alman hükümeti: Krizin gölgesinde bir yıl

Alman hükümeti: Krizin gölgesinde bir yıl

Politika8 Aralık 2022
Alman ve Türk pasaportları

Çifte vatandaşlık hakkına "kuşak sınırlaması" arayışı

Çifte vatandaşlık hakkına "kuşak sınırlaması" arayışı

Politika8 Aralık 2022
Deutschland I Demonstration von Rechtsextremisten und «Reichsbürgern» in Berlin

Almanya'da önlenen darbe planının şifreleri

Almanya'da önlenen darbe planının şifreleri

Politika7 Aralık 2022

Biyolojik çeşitliliğin azalması nasıl durdurulabilir?

Biyolojik çeşitliliğin azalması nasıl durdurulabilir?

Politika7 Aralık 2022

Tepkilerin odağındaki cemaat: İsmailağa

Tepkilerin odağındaki cemaat: İsmailağa

Toplum7 Aralık 2022
Ana sayfaya dön