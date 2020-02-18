 HSK’dan Gezi Parkı kararını veren üyelere inceleme | TÜRKİYE | DW | 19.02.2020

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TÜRKİYE

HSK’dan Gezi Parkı kararını veren üyelere inceleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) Gezi Parkı davasında dokuz sanık hakkında beraat kararı veren İstanbul 30‘uncu Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında inceleme başlattığı bildirildi.

Salı günü görülen Gezi davasında tüm sanıklara beraat kararı çıkmıştı.

Salı günü görülen Gezi davasında tüm sanıklara beraat kararı çıkmıştı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) Gezi Parkı eylemleri davasında aralarında iş insanı Osman Kavala'nın da bulunduğu dokuz sanığa beraat kararı veren İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında inceleme başlattığı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi mahkeme üyeleri hakkında inceleme başlatılmasını kararlaştırdı.

İnceleme kararına Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili Ahmet Şık Twitter hesabından tepki gösterdi. Şık, "Mahkeme heyetine 'kripto FETÖ' suçlaması yöneltileceği kesin. Şu anda Türkiye'de hele ki rehinesi Osman Kavala olan Gezi ile ilgili bir davada Erdoğan’a rağmen bu kararı verebilecek tek bir yargı mensubu yok. O halde kimdir FETÖ'cü?" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Mahmut Tanal ise HSK'nin kararını "gözdağı" diye nitelendirerek, "Bu soruşturma tüm yargı mensuplarına gözdağı ve tehdittir. Hukuki güvensizlik yaratmaktadır. Hukuki güvensizliğin olduğu ülkede kimse yatırım yapmaz. Adalet olmaz" dedi.

Mahkeme beraat kararı vermişti

Gezi Parkı davasının altıncı ve son duruşması dün Silivri'de İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi‘nde görülmüştü. İş insanı Osman Kavala'nın 840 gündür tutuklu olduğu davada mahkeme heyeti Kavala ile birlikte dokuz sanık hakkında tüm suçlardan beraat kararı vermiş, ifadesi alınmayan yurtdışındaki yedi sanığın dosyasını ise ayırmıştı.

Kararın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun "Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs" suçunu  düzenleyen 309'uncu maddesi uyarınca gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Başsavcılık ayrıca Kavala ile birlikte dokuz sanık hakkındaki beraat kararına itiraz için mahkemeye süre tutum dilekçesi verdi. Başsavcılık gerekçeli karar yazılana kadar itiraz hakkının saklı tutulmasını talep etti. 

DW, dpa / HT,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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