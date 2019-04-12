 HSK: Görevdeki hakim ve savcılarla ilgili ihbarlar inceleniyor | TÜRKİYE | DW | 22.01.2020

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TÜRKİYE

HSK: Görevdeki hakim ve savcılarla ilgili ihbarlar inceleniyor

Hakimler ve Savcılar Kurulu görevdeki hakim ve savcılar hakkındaki "FETÖ" ihbarlarının "Titizlikle incelendiğini" açıkladı.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gülen yapılanması mensubu olduklarından kuşkulanılan yargı mensuplarına yönelik yapılan soruşturmalarla ilgili açıklama yaptı.

HSK tarafından yapılan yazılı açıklamada, halen görevlerine devame eden hakim ve savcılar hakkındaki "FETÖ ihbarlarının" titizlikle incelendiği belirtildi.

Açıklamada, "FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisakları sabit görülen 3 bin 926 hakim ve savcı hakkında meslekten çıkarma kararı verilmiştir" denilerek, halen görevde olan hakim ve savcılar hakkında "FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisaklarına dair gelen tüm ihbar ve şikayetler titizlikle incelenmekte olup, ilgililer hakkında inceleme ve soruşturma izinleri verilmekte" denildi.

Delillerin yeterli görülmesi durumunda ilgili kişilerin meslekten uzaklaştırıldıkları belirtilen açıklamada, "Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu tarafından mevcut delillerin niteliğine göre 375 sayılı KHK'nın geçici 35. maddesinin son fıkrası uyarınca savunmaları da alınmak suretiyle haklarında meslekten çıkarma kararları verilmektedir" ifadesi kullanıldı.

DW/TY,HT

©Deutsche Welle Türkçe

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