 HRW′den Türkiye′ye kayyum eleştirisi | TÜRKİYE | DW | 20.08.2019

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TÜRKİYE

HRW'den Türkiye'ye kayyum eleştirisi

İnsan Hakları İzleme Örgütü, HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmasına tepki gösterek, üç başkanın derhal görevine iade edilmesini talep etti.

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Türkiye'de Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılarak, yerlerine kayyum atanmasına tepkiler sürüyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi üç belediye başkanının görevden alınmasına tepki gösteren bir açıklama yaptı.

New York merkezli HRW'den yapılan açıklamada HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmalarının halk iradesinin gaspı ve bölgede demokrasinin devre dışı bırakılması anlamına geldiği belirtildi. Açıklamada, Kürt belediye başkanlarının derhal görevlerine iade edilmeleri talep edildi.

HRW Avrupa ve Orta Asya Bölümü Direktörü Hugh Williamson uygulamanın "Demokratik seçimlerin iptali" anlamına geldiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu'daki üç önemli Kürt kentinde Mart'ta yapılan seçimlerden çıkan sonucu tabiri caizse iptal etmiş, halk tarafından seçilen belediye başkanlarını devre dışı bırakmıştır" dedi. Williamson, seçilmiş belediye başkanlarının "terörizm ile ilişkilendirilmesinin” Türkiye'de "demokratik seçimler, insan hakları ve hukukun üstünlüğü amacına bağlı herkese zarar verdiğini" ifade etti.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk dün görevden uzaklaştırılmış, HDP'li   üç başkanın yerine, söz konusu illerin valileri görevlendirilmişti. Bakanlık açıklamasında, Mızraklı, Özgökçe ve Türk'ün "PKK ve uzantılarının, bazı belediye başkanları aracılığıyla belediyelerin imkânlarını illegal amaçlar için kullandıklarını” belirtmişti.

Türkiye'de 2016'daki darbe girişiminin ardından doğu illerindeki çok sayıda belediye başkanı PKK ile bağlantılı oldukları iddiasıyla görevlerinden uzaklaştırılmış, yerlerine kayyumlar atanmıştı.

dpa/DW/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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